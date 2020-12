Litauisk mink-mand: Fik 75 'fynske' kr. i timen

- Tænker at der kommer flere sager, især omkring lønnen, og især fordi hovedparten er østeuropæisk arbejdskraft, og ja, brodne kar findes i mange brancher.

- Forstår simpelthen ikke at nogle arbejdsgivere kan være så ligeglade med løn og arbejdsvilkår.

Sort arbejde eller en fejl?

Sådan skriver Gitte B. i en af de 70 kommentarer, der er skrevet på Fagbladet 3F's Facebook-profil om en litauisk minkarbejder, der af åbenlyse grunde mistede jobbet på en fynsk minkfarm for nylig og nu er hjemme i Litauen, hvor han passer sin seksårige datter og konens gamle mor.

Mere af det

For Gitte er ikke den eneste, der synes at manden - der ifølge Fagbladet 3F har modtaget lige godt 92.000 kr for sit arbejde i perioden 8. januar til og med 13. november 2020 - har solgt sig selv lige lovlig billigt.

Og at det er mistænkeligt, at Skat ifølge mandens skattemappe ikke kender spor til pengene, der er overført til banken i gennem de cirka ti måneder.

- Overenskomstregler og ansættelseforhold skal da være i orden under alle omstændigheder.

- Og det skal da også være de rigtige skatteoplysninger.

- Hvis det ikke stemmer, er der enten sort arbejde eller fejl i ansættelsen, skriver Helga M., og Hans M. glæder sig bare over, at 3F nu har meldt mandens arbejdsgiver til Skat:

- Sådan. Mere af det, skriver Hans.

Ingen vil svare

Fagbladet har bedt de tre medejere af mandens tidligere arbejdsplads om at svare på, hvad der er foregået, men enten henviser de til en af de andre, eller også ringer de ikke retur.

Skrækkeligt: 769 udenlandske mink-arbejdere

Ifølge DR viser Beskæftigelsesministeriets opgørelse fra september 2019 til august 2020, at der var 1821 lønmodtagere beskæftiget med pelsdyravl i Danmark.

769 af dem er/var udlændinge, og de 187 kommer fra Ukraine, de 185 fra Litauen, 143 kommer fra Rumænien og 108 stammer fra Letland.

Dion Hjørringgaard er en af de minkavlere, der fik besked på at gøre det af med sit levebrød. Her lader de sidste af hans i alt 13.000 mink.