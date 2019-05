LO-formand på slot: Men personalet har ikke overenskomst

Hvordan kan det være, at en LO-formand og S-borgmester vælger at holde et stort arrangement på et slot, hvor de ansatte ikke har overenskomst, spørger Henrik P.

- Der har lige været 1. maj med taler og optog og røde faner, hvor alle taler om hvor vigtigt det er med overenskomster.

- Og vi er ikke engang ude af maj måned før man blæser på det de lige har stået og prædiket om

Sådan skriver Henrik P i en mail til nationen! om arbejdsvilkår, politik og hykleri. Henrik har nemlig undersøgt at Sostrup Slot – som torsdag dannede rammen for det lokale erhversnetværk Business Djursland uddeling af iværksætter-priser – ikke har overenskomst en Horesta. Og det synes han er for ringe.

Henrik har skrevet med Horesta og 3F:

Henriks brev - som den lokale LO-formand og borgmester i Norddjurs kommune svarer på nedenfor - fortsætter således:

De ser ingen problemer

- Man vælger altså en lokal virksomhed, som ikke har, eller vil tegne overenskomst, eller lave anden aftale med arbejdsmarkedets parter!

- Og Torben Jacobsen som er lokalformand for LO sidder selv i business Djurslands bestyrelse sammen med vores Borgmester (S) Jan Petersen ser åbenbart ingen problemer i det forhold.

- Det groteske er at netop Jan Petersen og LO har været fælles om at lave indkøbsklausuler for Norddjurs Kommune ,der netop gør at der er f.eks forbud mod at købe flyrejser af Ryanair og der er kædeansvar for alle leverandører til Norddjurs Kommune.

- Det er da også problematisk at Jan som også er formand for Business Region Aarhus og tovholder på dagens arrangement finder et sted, som han VED ikke har overenskomst, skriver Henrik.

LO-formand: Derfor sagde vi ja

nationen! har bedt LO-formanden og den socialdemokratiske borgmester svare på, om de går op om ansatte på danske virksomheder arbejder under overenskomst, og det gør de. Men de har også gode forklaringer på, hvorfor de er på Sostrup Slot:

- LO Djursland deltager IKKE i arrangementet på Sostrup Slot, som Business Region Aarhus er arrangør af.

- LO Djurslands eneste tilknytning er, at LO Djursland er inviteret ind i bestyrelsen for Business Djursland, som er en erhvervsforening, med én repræsentant. Business Djursland er i forbindelse med arrangementet på slottet, sponsor for en iværksætterpris.

- Fagforeningerne tilknyttet LO Djursland arbejder løbende på at få overenskomst med så mange virksomheder som muligt. Derfor har vi sagt ja tak til pladsen i Business Djurslands bestyrelse for på den måde gøre opmærksom på værdien af overenskomster, skriver Torben Jakobsen, og Jan Petersen svarer således:

Har ingen grund til at tro at det ikke er i orden

- Arrangementet på Sostrup er arrangeret i regi af Business Region Aarhus. Jeg deltager som formand og dermed vært.

- Norddjurs Kommune er ikke vært, men har i sine egne kontrakter med Sostrup indarbejdet arbejdsklausuler, hvilket betyder sædvanlige danske overenskomster skal overholdes.

- Jeg har ingen grund til at tro, at fordi det er Business Region Aarhus der er arrangør, at der dermed er andre vilkår.

- En kommune kan ikke lovligt kræve overenskomst af en virksomhed, men kan indarbejde arbejdsklausuler, hvilket Norddjurs Kommunen gør ved indgåelse af kontrakter med virksomheder.

- Præmissen for Henrik Hs udtalelse og dermed artiklen er derfor forkert, idet han forudsætter at en kommune kan kræve overenskomst, hvilket ikke er lovligt.

Men hvad tænker du?