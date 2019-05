Løb løbsk: Efterskole stormet af elever fra nabo-skole

Traditionen med at lave ballade på naboskolen, fordi skoleåret er ved at slut, er normalt en sjov oplevelse. Men natten til søndag løb det løbsk på Fyn.

- Natten mellem søndag og mandag var der et arrangement på Oure Efterskole kaldet 'Day'n'night'.

- Det går ud på at alle på efterskolen laver natterend og bare gør alt det vi elever normalt ikke må for reglerne.

Det er en tradition - som gik galt

- Det er en tradition at gøre dette hvert år, og tidligere år er denne begivenhed gået stille og roligt, hvor eleverne hører høj musik og løber rundt mellem husene på skolen.

- Men i år er det gået meget galt.

Sådan indleder en efterskole-elev fra Vejstrup Efterskole et brev til nationen! om den måde eleverne fra naboefterskolen Oure opførte sig på natten til søndag. En opførsel, der gjorde elever på Vejstrup bange og utrygge, bla. fordi der dukkede brandbil og politi op.



Forstander: Det løb løbsk

nationen! har efterfølgende talt med personale på både Oure og Vejstrup, som bekræfter at der foregik 'noget', og at situationen ganske rigtigt 'løb løbsk i år'. Efterskolepersonalet fortæller dog samtidig, at der er lærere, der er ved at tale situationen igennem med eleverne.

Brevet fra den utrygge elev fortsætter således:

Hele skolen blev evakueret

- Oure-eleverne løb gennem byen på et kæmpe-togt med over 600 mennesker, og på vejen er der nogle elever, som smadrer alt fra valgplakater til billak og hoveddøre.

- Da togtet så kommer til Vejstrup Efterskole, som er en gymnastik efterskole små 3 km fra Oure og ja, vi Oures ærkerivaler - bliver der bl.a. ødelagt vinduer og de løber ind i sovehusene på vejstrup efterskole,

- Nogle af dem fra Oure starter en brandalarm og hele Vejstrup Efterskole blev evakueret.

- Brandvæsenet kom og politiet også, slutter eleven, der ønsker at være anonym, men som gerne vil have at Oure eleverne stopper deres angreb på Vejstrup.

Vejstrup elever havde 'Fuck Oure'-klistermærker

nationen! har modtaget denne beskrivelse af balladen fra en Oure-elev, der ønsker at være anonym. Hun/han mener ikke at der var 600 elever, nok nærmere 3-400 elevr med i 'angrebet':

- Der var ikke over 600 elever, men mindre end 400, og mindre end 300 var inde på pladsen, hvor der måske var 50 faktisk inde i bygningerne.

- Der har ikke været angreb på Vejstrup før, men faktisk angreb på Oure, da flere Vejstrup elever har bestilt klistermærker med skriften 'Fuck Oure'.

- Det har været grunden til stemningen mellem de 2 naboefterskoler, skriver den anonyme elev tirsdag aften.