Løkkes frygt: En mand fra Sudan der tjener 330.000 og har fået fri

- Man kommer til Danmark for at arbejde, og så går man på arbejde fra 9 til 17, eller hvad man nu gør.

- Men man er her jo også udenfor arbejdstiden.

- Og der er der altså forskel på, om du kommer som en canadier eller en fra Sudan.

Vi siger det helt åbent

Sådan lød det i går fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han i P1-programmet Statsministeren i krydsild skulle forklare hvorfor regeringen vil lave en såkaldt 'differentieret beløbsgrænse'.

Se også: Tjener 422.000 på en 'forkert' måde: Styrelse vil udvise slagter-Mohamed



I dag kan statsborgere fra lande uden for EU få en opholds og arbejdstilladelde i Danmark, hvis de kan få en arbejdsgiver til at betale 418.000 kr i årsløn. Men hvis regeringen får flertal for den differentierede beløbsgrænse, kan statsborgere fra USA, Singapore, Kina (inklusive Hong Kong), Australien, Canada, Japan, Brasilien, Malaysia, Indien, Thailand, Mexico og Rusland få adgang til Danmark, hvis de tjener 330.000 kr pr. år:

Direktør: De kan få arbejde i morgen

- Vi siger helt åbent: Kan vi lave noget differentiering her, så vi gør det lidt enklere for nogle lande, som vi i forvejen har stor samhandel med, sagde Løkke, og DR Nyheder har talt med et rekrutteringsfirma, der ikke kan få armene ned ved udsigten til at kunne hente arbejdere til Danmark med de foreslåede regler:

- Vores kunder, de danske virksomheder, skriger på hjælp til at få den her arbejdskraft ombord, så hvis de udenlandske arbejdere kommer med flyveren i aften, har de arbejde i morgen, siger adm. direktør for JKS, Jesper Busk, til DR, der kan nævne at det bl.a. handler om svejsere fra Rusland, industriteknikere fra Kina eller lastbilchauffører fra USA.

Men hvad siger du? Er der forskel på, hvad en canadier og en sudaneser laver efter arbejde? Og er det fint, at flere udlændinge kan komme til Danmark for at arbejde?

Skal folk fra fx USA, Kina, Canada og Indien ha' adgang til Danmark, hvis de tjener 330.000 pr. år? Nej, vi skal uddanne danskere til de job Ja, de job kan nok kun besættes af udlændinge Ved ikke Skal folk fra fx USA, Kina, Canada og Indien ha' adgang til Danmark, hvis de tjener 330.000 pr. år? 73 % Nej, vi skal uddanne danskere til de job 22 % Ja, de job kan nok kun besættes af udlændinge 5 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se også: Endelig: 32.495 østarbejdere bliver bedt om at rejse hjem