Løkkes plan: Nervøse Djøf'ere leder efter nye jobs

Der er 2840 Djøf'ere ansat i de fem regioner, som Lars Løkke vil nedlægge. Flere af dem er begyndt at lede efter nye jobs

- Selvom jeg selv er Djøf'er ved jeg at der er mange i sundhedssystemet, herunder mest læger og sygeplejersker som med glæde vil hilse farvel til Djøf'erne.

Det er svært at forestille sig et større makværk end det der er blevet skabt i Regionerne vedr. administration, forretningsgange, tilrettelæggelse af arbejde for de ansatte, behandling af patienter, og allokering af ressourcer.

- Det er virkeligt flovt at Djøf'er er blevet et skældsord i sundhedssektoren.

Ødelægger det administrative maskinrum

Sådan skriver Per i en kommentar på Djøf-bladet,dk om betydningen af den strukturreform i sundhedsvæsenet, Lars Løkke lancerede for nylig. Bladet har nemlig talt med Djøf-folk fra de fem nedlægningstruede regioner, og her er stemningen negativt afventende:

- Alle vi djøfere, som ikke arbejder med direkte sygehusdrift, skal regne med at blive opsagt i 2021.

- Det er jo ødelæggende for hele det administrative maskinrum.

- Det vil få konsekvenser, som patienterne ude på sygehusene kommer til at mærke, siger Lone Rasmussen, tillidsrepræsentant for Djøf'erne i Region Syddanmark således, og Winnie Larsen, Djøf-tillidsrepræsentant i Region Sjælland, Sorø, er enig:

Venter ikke med at sig sig om efter noget andet

- Mange djøfere her pendler fra København.

- De venter ikke til efter valget med at se sig om efter noget andet.

- Folk vil rejse, og det kommer til at påvirke arbejdspladsen fra nu af, siger hun.

Der bliver flere Djøf'ere

På Djøf-bladets hjemmeside maner Andreas H i den anden kommentar, der er kommet til artiklen, dog til ro. han tror nemlig, at Løkkes plan vil føre til flere Djøf-jobs:

- Der bliver flere Djøf'ere, og ingen der har ansvaret.

- Ministeren vil sige at det er styrelsen, da det er den der leder og fordeler, og styrelsen vil sige at det er ministeren, for det er hende der sætter de snævre rammer, skriver han, men hvad tror du?

DJØFs pressechef oplyser til nationen! at jobmulighederne iøvrigt er fine:

- Selv om mange af vores medlemmer i regionerne nok kigger sig om efter et nyt job pga forslaget om at nedlægge regionerne, går det generelt rigtig godt med vores medlemmers beskæftigelse.

- Så der er heldigvis andre job at få, siger pressechefen. men hvad tror du?

Djøf er en succes

nationen! har også bedt om at få at vide, hvor mange medlemmer der egentlig af i Djøf. Og det er faktisk en succeshistorie:



Opgjort i januar de pågældende år

1979 - 14.752

1984 - 15.956

1989 - 20.464

1994 - 26.406

1999 - 35.455

2004 - 43.978

2009 - 53.336

2014 - 81.478 (se anm.)

2019 - 95.157

Kilde: Djøfs medlemsregister

Anm. Djøf og erhvervsøkonomerne i C3 fusionerede i december 2009, hvilket betød en markant stigning i medlemstallet.