Løn-brøler: Fik 245.000 kr.

- Hurra for en rigtig fagforening.

Sådan skriver Lene F. i en af de kommentarer, der er skrevet på Fagbladet 3Fs Facebook-profil om en kokkeelev, der følte sig godt og grundigt snydt og dårligt behandlet af chefen på den herregårds-restaurant, han begyndte i lære på i 2016.

Desværre nødvendigt

For den dengang 18-årige elev knoklede løs morgen og aften og blev kaldt på arbejde med kort varsel. Og da hans vagtplaner ovenikøbet blev ændret bagud, og hans løn kun var 5000 kr pr måned, så endte han med at kontakte det lokale fagforeningskontor, der foreslog, at de gik i gang med et løntjek. Eleven havde nemlig gemt de originale vagtplaner:

Og Lene E er ikke den eneste, der synes, at sådan et løntjek, er en god ide:

- Tak til 3F for endnu engang at gøre hvad der, desværre, er nødvendigt, men ikke usædvanligt, skriver Kim S. og Lis N nøjes med at skrive ét ord:

- Efterbetalt.

Der er en sket en fejl hos os

For lønchecket hos 3F viste nemlig at eleven manglede at få - hold fast - 245.000 kr i løn. Og det kunne chefen faktisk godt selv se:

- Det er fuldstændig uacceptabelt.

- Der er sket en fejl hos os, som har medført manglende betaling for overarbejde og tillæg, siger hotelchefen fra Nørre Vosborg til Fagbladet 3F, men hvad siger du?