Lønfest i EU: Stiger halv milliard

Nogen strejker for at få mere i løn, men det behøver de ansatte i EU-kommissionen ikke. For hvis inflationen stiger mere end 3 procent går det helt automatisk

- Kommissionens ansatte i Belgien og Luxembourg, herunder medlemmer af kommissærkollegiet, fik en lønforhøjelse på 2,4 procent i juni.

- Med tilbagevirkende kraft fra januar.

Høj inflation lig med højere løn

Sådan lyder det i dag fra EU-Kommissionen til mediet Politico.eu, der skriver om de helt særlige løn- og ansættelselsesregler, der betyder, at EU-kommissionens personale i Luxembourg og Bruxelles - der normalt får justeret lønningerne én gang om året - på grund af høj inflation netop har fået hævet deres lønninger med 2,4 procent. Selvfølgelig med tilbagevirkende kraft.

Ikke overrasket

- Det overrasker mig ikke.

- Mon ikke også deres repræsentationskonto bliver justeret, skriver Karen C. i en kommentar på Politicos Facebook-profil.

- Det her EU er altså ikke det Europa, vi europæere har fortjent, skriver De, og Stoil C. er heller ikke begejstret over lønsstigningen, der - når 2022 er gået - vil have kostet EUs-skatteborgere 560 millioner kroner (78 millioner euro), ifølge Politico.

- Vildt nok at alle europæiske lande synes EU er nødvendigt, skriver Stoil.

Dødstrusler: 430.000 kr. er for lidt

Mer' respekt - mer' i løn

I går gik 70.000 belgiere i protestmarch i Bruxelles. De krævede 'mere respekt, mere i løn'. I England og Norge er der strejker blandt tog- og flypersonale, der vil have mere i løn, men hvad tænker du?