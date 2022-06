Lønseddel skaber debat: Sku' afskaffes

- Hun har egentlig en god pointe i, at dem hun betaler til, ikke yder til fælleskassen med 8%. Og hun har jo frikort…

- Jeg mener ikke at hun er forkælet, men at hun stiller et sagligt spørgsmål.

Burde sættes ned eller fjernes

Sådan skriver Paula H. , der en af de - hold fast - 974 af Ekstra Bladets Facebook-venner, der har set 14-årige Astrids lønseddel - og læst hendes undren over at hun skal betale 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag af den løn hun hiver ind som svømmetræner.

Som det fremgår af faktaboksen fra Skat nedenfor går pengene til at dække statens udgifter til arbejdsmarkedet. Og Paula er langtfra den eneste, der mener at Astrids brok er relevant:

- AM-bidrag blev vedtaget engang pga. stor arbejdsløshed og det derfor skulle gå til dagpenge.

Betal - også selv om du er 14 år

- Men med den lave arbejdsløshed de praler med i DK, så burde man sætte den ned eller helt fjerne den, skriver Lily V, mens Maria K. synes betaling til velfærd, om det så hedder arbejdsmarkedsbidrag, skat, moms eller noget fjerde, er en del af livet:

- Også selv om man kun er 14 år.

- Med frikort er man heldig at slippe for at betale skat.. måske man bare skulle tage det sure med det søde..

Så har du god samvittighed

- Skulle hun stå en dag og blive syg og ende på kontanthjælp, så kan hun jo med god samvittighed hæve sin ydelse, da hun har bidraget siden hun var 14 år, skriver Maria.

Flere end 38.000 læsere har svaret på spørgsmålet: Skal unge under 18 betale arbejdsmarkedsbidrag? - og nej, det skal de ikke, svarer 21717 (57 procent).