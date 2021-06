Lønsedler virkede: 29.232 sagde nej

nationen! har bragt adskillige 'beviser' på lav løn fra sygeplejersker de seneste måneder. Og nu står det klart, at der skal strejkes for at få lønnen sat op. Støtter du?

- Vi kæmper for SYGEPLEJERSKERNES løn, vilkår og pension. (Ikke alle kvindefag).

- Vi kæmper for løn efter ansvar, risiko og indsats.

- Vi kæmper for ordentlig betaling for at arbejde aften, nat, jul, påske, pinse.

Stod klar dag 1

- Vi kæmper for anerkendelse af at stå forrest i pandemien fra dag 1. Uden tid til at have alt klart, mens de fleste andre kunne sidde trygt hjemme og se tiden an.

- Vi kæmper for f.eks. betalt omklædnings-tid.

- Vi kæmper for flere automatiske anciennitetsmæssige stigninger i lønnen.

Bemærk hvor lang tid denne sygeplejerske skal vente på næste lønhop.

Og laver lægernes arbejde

- Vi kæmper for betaling for alle de opgaver vi automatisk har overtaget fra lægerne.

- (Min mening).

Sådan skriver Berit B. i en af de kamplystne kommentarer, der lige nu strømmer ind på Dansk Sygeplejeråds Facebook-side - efter at det står lysende klart at et massivt flertal af de 43.802 medlemmer, der stemte, har stemt nej til det forslag om fornyelse af overenskomster og aftaler, der blev indgået d. 18. maj mellem KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn på den ene side - og Dansk Sygeplejeråd på den anden side:

Nej blev der sagt

- SÅDAN.

- NEJ blev der sagt, skriver Vibeke F om afvisningen, og Benjamin S, mener at ledelsen i sygeplejersketoppen - der anbefalede et ja - skal studere resultatet:

Ret hårdt på gulvet

- Perfekt.

- Så kan det være at DSR (Dansk Sygeplejeråd red.) snart opfatter, hvilken holdning størstedelen af medlemmerne har til vores nuværende løn og arbejdstid

- Det er nemlig ret hårdt (mildt sagt) at være sygeplejerske 'på gulvet', skriver Benjamin S..

Er du sygeplejerske, og vil du fortælle om dit syn på strejken? Skriv til os på 1224@eb.dk

Sygeplejerskerne har iøvrigt meddelt, at strejken - der fra lørdag vil omfatte lidt flere end 5000 medarbejdere - ikke vil ramme livstruende funktioner.