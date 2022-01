Løser kæmpeproblem: Chefens trick

- Det er en ganske lille del af restaurationsbranchen i Danmark, der er overenskomstdækket.

- Det er vi i Bones.

- Og vi betaler nok en lille smule mere for arbejdskraften.

Over halvdelen har problemer

Sådan siger Jan Vinter Laursen, direktør for restaurationskæden Bones til AvisenDanmark om den løsning, hans firma med 1400 ansatte har fundet på det store og meget presserende problem, der er med at skaffe arbejdskraft i Danmark.

Chef gider ikke mere: 160 i timen er fint

For mens mange cafeer, hoteller og restauranter må kigge forgæves efter ansøgere til ledige stillinger - 70 procent af hotellerne og 60 procent af restauranterne havde sidste sommer ledige job, de ikke kunne besætte - så har han et ret simpelt trick, der løser problemet. Penge.

186 kr vs 125 kr

Til nationen! siger Jan at hans udgift til en ny medarbejder pr. time ligger på 186 kr, når han regner ferie- og fridag og andre udgifter med. Og at han ikke præcist kan sige, hvad hans chefkolleger betaler, men at der nok er nogen chefer, der 'kun' har en timeudgift på 125 kr. til medarbejdere, der sagtens kan være glade og tilfredse.

1700 kommentarer: Snotforkælet samfund

I mandags fortalte en anden chef, Leif fra Ribe Teltudlejning, at han lukker en stor del af butikken, fordi han ikke kan skaffe folk. Han betaler 140 kr timen til folk uden kørekort, og 160 kr i timen til folk med kørekort. Og det satte gang i en større debat, hvor mere end 1700 af Ekstra Bladets Facebook-venner deltog. Bla. fordi der er jo en adskillige tusinde kontanthjælpsmodtagere i Danmark:

Chefer på røven

- Snot forkælet samfund vi snart lever i!

- Hvis man ikke siger ja tak til en løn på 140-160kr i timen så burde man ikke få en krone fra staten!

Mer' vil ha' mer'

- Jeg har arbejdet til 130kr som udlært dyrepasser med speciale og uden helligdagsbetaling.

- Ca. 114kr i timen som ufaglært tjener, og nu ca 140kr i timen som pædagogmedhjælper.

- Ja ja, mer' vil ha mer', men det er trods alt bedre at have arbejde end ikke at have og man er da også nødt til at arbejde sig lidt op, skrev Jennifer K i en af de 1700 kommentarer, men hvad siger du?