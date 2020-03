Løslader 126 fanger: Resten får iPads og stor tv-pakke

Ifølge Kriminalforsorgens statistikker, er der i omegnen af 4.000 personer indsat i de danske fængsler og arresthuse.

Ca. en tredjedel af dem er arrestanter, hvilket vil sige, at de stadig venter på at få dom. Jeg vil tro, at i hvert fald halvdelen af arrestanterne sidder på hensynet til efterforskningen (og ikke retsfølelsen). Et forsigtigt skøn vil være, at en femtedel af arrestanterne vil kunne løses, hvor det ikke vil være stødende for retsfølelsen. Det svarer til ca. 250 arrestanter.

Af de resterende 2/3, altså godt 2.600 indsatte, afsoner omkring 40% domme på under fire måneders fængsel. Det svarer til lidt over 1.000 indsatte. Mit bud er, at i hvert fald halvdelen af disse ville kunne overgå til afsoning med fodlænke, prøveløslades eller meddeles strafafbrydelse uden at det ville krænke retsfølelsen.

Hertil kommer de indsatte, der afsoner længere frihedsstraffe, men hvor de kun mangler at afsone den sidste del af deres dom, og hvor det derfor ville være helt forsvarligt at løslade dem på prøve på forskudt halv tid (altså før de har afsonet 2/3, som normalt er prøveløsladelsesgrænsen, men efter de har afsonet halvdelen af deres straf).

Alt i alt vil jeg derfor mene, at et meget forsigtigt skøn er, at der ville kunne frigives mellem 750 og 1.000 pladser, uden at det konkret ville støde retsfølelsen i de enkelte sager.

Hvis der bare blev frigivet halvdelen af det, ville det efter min bedste overbevisning kunne give det overskud i fængslerne og arresthusene, der er nødvendigt for at der kan genetableres menneskelige forhold for både de indsatte og de ansatte.

Kilde: Janus Malcolm Pedersen