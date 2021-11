nationen ... 18. nov. 2021 kl. 16:15

Løsning: EU tager 2000 migranter

Cirka 400 irakere, der prøvede at komme ind i EU via grænsen til Polen, har i dag forladt Belarus. De er fløjet hjem i et fly betalt af den irakiske regering. Hvad skal der ske med resten?