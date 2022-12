Løsning: Grim cykel

- Jeg har fået stjålet for 70.000 kr. på under 7 måneder. Det drejer sig om 3 el-cykler.

- Den første var en mountainbike-model, som blev stjålet i april måned. Den var ellers låst fast med en god solid lås inde i gården hvor jeg bor.

- Cyklen var købt oktober 2021 til den nette sum af 25. 000 kr. og mens jeg ventede på forsikringssummen, lånte jeg min brors e-bike, en cykle som var super genial til at handle på.

- Batteriet var også noget mere håndterbart, så det tog jeg med mig 9 ud af 10 gange, men ikke når jeg satte den nede på stationen. Stationen som blev dens endeligt, for selv om den var låst fast med en solid jernlås til selve cykelstativet, blev den stjålet 1. november mellem kl. 06 og 13.

Annonce:

Den havde kostet 20 000 kr.

Sådan indleder Githa B. et brev til nationen! om dyre cykler og et skattefinansieret velfærdssystem, hvor politiet bl.a. skal passe på borgerne og deres ejendele. For Githa – der har fået lavet to nye halve knæ og slidt sine fødder i stykker efter 37 år i restaurationsbranchen – har kæmpe problemer med at komme rundt på flade fødder, og hendes cykel er både transport, motion, indkøbsmulighed og frihed. Hendes brev – som nationen! har bedt Rigspolititet om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg cykler ikke til arbejde kl. 06 om morgenen når det er mørkt, men jeg cykler til stationen for at tage bussen til et arbejde,

- Og nu blev jeg så nødt til at bruge min egen nye cykel, købt i juni måned for forsikringspengene for den første. 25 000 kr.

Endnu en dårlig beslutning

- Den satte jeg ind i buret på stationen, og til at starte med tog jeg batteriet af og med mig. Men da det er tungt og meget uhandy, tænkte jeg, okay seriøst, den står låst inde i et bur med en alarm på samt låst med 2 låse, det burde altså være sikkert nok.

- Det viste sig så, at det var en dårlig beslutning, for efter 2,5 uge blev den simpelthen også stjålet. Fra buret trods alle de foranstaltninger jeg havde taget.

Annonce:

- Sjovt nok er hverken politiet eller DSB særligt interesserede i at opklare tyverierne - trods de oplysninger, jeg kunne gi’ om at der maks var 8 cykler i buret uden støv på sadlen. Altså ikke super mange brugere af buret på det tidspsunkt.

- Kan det virkelig passe at jeg skal indordne mig under cykeltyvene? Skal jeg købe dårligere cykler, grimme cykler, lade vær med at sætte min cykle på stationen? Nej det synes jeg faktisk ikke.

- Jeg synes faktisk, at det er en skandale, at det foregår så åbenlyst og der intet bliver gjort ved det, skriver Githa, der har fået brev fra forsikringen om, at de fremover ikke vil dække hendes cykler.

nationen! har sendt Ghitas brev til Rigspolitiet og spurgt om de har gjort sig nogle tanker om de meget dyre cykler, der bliver stjålet? Men rigspolitiet har ingen kommentarer.