Logik: Mænd får én million - kvinder får 80.000

- Kunne være fantastisk med større vederlag til kvinderne.

- Det kunne hjælpe med til at flere, særligt landsspillere i kvindeligaen, kunne gå ned i tid og koncentrere sig mere om fodbolden.

Herrelandsholdspiller er nok ligeglad med 100k

- Og en spiller på herrelandsholdet er nok ligeglad med 100.000 kr. fra eller til om året.

- Men det ville være en verden til forskel for spillerne på kvindelandsholdet.

Sådan skriver Peter K i en af de 201 kommentarer der er skrevet på DR Sportens Facebook-profil om det folketingsflertal for ligeløn på landsholdet, der tegner sig i kølvandet på Pernille Harders transferrekord på 2.5 millioner kroner.

Hvornår har herrerne vundet noget sidst?

DR kan fortælle, at kvinderne fik cirka 80.000 kroner hver for at nå frem til EM-finalen i 2017 - og at herrerne fik mere en én million for at nå ottendedelsfinalen ved VM året efter. Og på TV2 Nyhedernes Facebook - hvor mere end 1000 har blandet sig i debatten - er der også en, der er enig med politikerne:

- Ved godt nogle vil sige, at der er for mange bolde i spil, og hullerne i forsvaret er for store.

- Men når det så er sagt, så jo gu skal de have ligeløn, måske endda mere.

- Hvornår har herrefodboldt vundet noget sidst?

- Hvornår tog kvinderne en pokal med hjem til DK.

- Seriøst, så spiller kvinderne sgu bedre bold, end de danske herrespillere, skriver Michael K således, mens Pernille O samme sted har høstet mere end 500 likes for denne melding:

Udbud/efterspørgsel skal sætte lønnen

- Jeg går fuldt ud ind for ligeløn - men det skal være lige løn for lige arbejde. - De er i 'underholdningsbranchen' - så der må det være udbud/efterspørgsel, der sætter lønnen, skriver Pernille O.

Andre mener, at der slet ikke bør udbetales løn til danskere, der spiller for deres land, men hvad tænker du?