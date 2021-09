Lokker med gratis pizza

Hvis man bor i den finske by Kuhmo, og lader sig vaccinere, så får man et gavekort på 150 kr til den lokale pizza.

- Jeg er allerede fuldt vaccineret, men jeg havde gjort det til hver en tid, for en pizza.

Sådab skriver Anna-Maria B. i en af de 768 kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om den måde, det lokale erhvervsliv i den lille finske by, Kuhmo, nu kaster sig ind i corona-håndteringen.

Skal have både og

Hver tredje af byens unge indbyggere er nemlig ikke vaccineret, og byens bank, andelskassen Osusspankki, udlover nu en præmie. Et gavekort på 20 euro, der kan indløses i et af byens pizzariaer eller bruges som betaling for benzin på en tankstation.

- Benzin er nok den rigtige måde, at smøre den her målgruppe, siger overlæge Olli-Pekka Koukkarj til avisen Ilta-Sanomat, men blandt de svenske læsere, er der ikke kun ros:

- Pizza ELLER benzin.

- Jeg skal have både og, ellers kan det være ligemeget, skriver Tomas B. fex.,mens Jörg B slet ikke vil have noget:

Pizza er det bedste argument jeg har hørt

- Lad nu være mere at påvirke folk - man skal selv bestemme skriver han, og IngaLill J. er ligefrem bange for perspektiverne i gratis pizza:

- Men når man mangler medicinske argumenter, så er pizza jo faktisk logisk.

- Og pinlig tydelig.

- Lyden af støvletramp bliver højere og højere, skriver IngaLill, men hvad tænker du?

I Danmark er der også områder, hvor folk i stort omfang ikke har ladet sig vaccinere samme grad som den resten af Danmark - men skal man give dem gavekort?