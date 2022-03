Lommepenge: Ukrainere har fået 11.940 kr

- Det vigtigste hensyn for os i Faxe Kommune er, at de fordrevne fra Ukraine føler sig velkomne i Faxe Kommune og har et trygt ophold.

- Og det gør vi blandt andet ved at sørge for gode indkvarteringsmuligheder og tilbud om dag- og skoletilbud til børnene.

- Og så hjælper vi dem økonomisk med støtte til mad, uanset om de bor i de kommunale indkvarteringsfaciliteter eller hos private.

60 kroner pr. dag i Faxe

Sådan lyder det fra Vibeke Dyhr, jobcenterchef i Faxe Kommune, om de ialt 11.940 kroner, kommunen indtil i dag har udbetalt til 199 ukrainske flygtninge, der er i kommunen.

De fleste kommuner støtter nemlig flygtningene med penge - enten direkte som i Faxe eller ved at give de husværter, der har åbnet deres dør for ukrainere på flugt penge til maden.

56 kroner i Skive

Og i Skive har kommunen netop besluttet, at gøre som Faxe. Dog er det daglige beløb her sat til 56 kr:

- Vi vil gerne hjælpe dem så meget, som vi overhovedet kan, og derfor har vi valgt at yde denne ekstra hjælp, indtil der er givet opholdstilladelse, lyder det fra Skive, der faktisk har meddelt Udlændingestyrelsen, at man er parat til at tage imod langt flere ukrainere, end Udlændingestyrelsens fordelingsnøgle viser pt:

- Vi har i flere uger arbejdet på at afdække mulighederne for at tage imod de ukrainske flygtninge.

- Derfor har vi nu et overblik over situationen.

Vi kan hjælpe flere

- Og det er det, der gør, at vi har meddelt Udlændingestyrelsen, at vi er klar til at tage imod flere, end vi ifølge styrelsens fordelingsnøgle er forpligtet til, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard, der i Udlændingestyrelsens fordelingsnøgle er udset til at skulle tage imod 109 ukrainske - men som nu melder sig klar til at tage imod 350 ukrainere.

