Lone forlod Magasin i arrigskab: Forfulgt af '100-kroners straf'

Hun blev sur, da hun skulle betale 100 kr for at indløse et gavekort - og arrig, da hun så, at hun skulle betale ekstra, fordi hun er dansker.

- Hvad er meningen, med at jeg skal stå og føle mig diskrimineret en helt almindelig mandag.

- Jeg er dansker og jeg har betalt skat hele mit liv, og så er det kun udlændinge, der kan få rabat.

- Og da jeg spurgte hvorfor, så svarede de bare, at sådan var det. Ja, jeg er åbenbart for dansk til at få rabat.

Fremmed-rabat var bare dråben

Sådan sagde Lone, da hun mandag eftermiddag troppede op i Ekstra Bladets reception og krævede at tale med nationen! Lone var i arrigskab gået hele vejen fra Magasin på Kongen Nytorv til Rådhuspladsen for at for at luft for sin vrede - og vise det foto hun havde taget af 'fremmed-rabatten'. Og sent i går svarede Magasin så ( det svar kan du se nederst) - Lones klage fortsætter nemlig således:

- Det med prisskiltet var så egentlig bare dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Gjorde en dement veninde en tjeneste

- Jeg var nemlig i Magasin for en dement veninde, der havde fået et gavekort på 1000 kr.

- Men da jeg ville indløse det fandt jeg ud af, at det koster 100 kr i ’gavekort-gebyr’.

- Da jeg hørte om det gebyr, tænkte jeg at jeg kunne købe en rygsæk, som jeg har haft kig på i nogle år for gavekortet, men så så jeg at jeg alligevel ville blive snydt for 100 kr.

- Så øv, slutter Lone, der følte sig forfulgt af 100 kroners 'straffen' for at have et gavekort og for at være dansker. Men som du kan læse, så har Magasin faktisk lov til at give udlændinge rabat:

- Jeg har undersøgt sagen, og jeg kan fortælle at vi er ved at kigge på proceduren omkring gavekort gebyret.

Magasin beklager: Hensigten er ikke at forskelsbehandle

- I forhold til 10% rabat til turister, så vil vi naturligvis beklage, at Lone har haft en dårlig oplevelse i vores forretning.

- Det er på ingen måde vores hensigt at forskelsbehandle vores kunder – hverken på baggrund af køn eller nationalitet.

- Faktisk tilbyder vi alle vores kunder en masse fordele og rabatmuligheder hen over året, som vores herboende kunder kan benytte sig af.

- Eksempelvis kan man – helt gratis – blive Goodie kunde, der giver adgang til en masse forskellige fordele – blandt andet rabatter og særlige tilbud hen over året.

Og Forbrugerombudsmanden har sagt OK

- Magasins Turist-Kampagne har tidligere været behandlet af Ligebehandlingsnævnet, der konkluderede, at kampagnen ikke sorterer under nævnet, da forholdet ikke er omfattet af lov om etnisk ligebehandling, der blandt andet regulerer forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, jf. lovens lovens § 3.

- Derudover har Magasin, på egen foranledning, forelagt kampagnen for Forbrugerombudsmanden, der konkluderede, at:

'Således som sagen er oplyst over for os og efter en konkret vurdering, ses den påtænkte markedsføringsforanstaltning ikke i sin nuværende form at ville indebære en overtrædelse af markedsføringsloven.

- Det bemærkes endvidere, at foranstaltningen efter vores opfattelse ikke ses at rejse spørgsmål af EU-retlig karakter', skriver Magasin, men hvad tænker du?