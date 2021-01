Lone om 'Tissekone Lone''-kage: Den må jeg smage

DRs børneprogram John Dillermand fik debatten til at rase - og i Esbjerg kan man nu købe plastic-pat- og tissekone-kager. Og dillermands kager i to størrelsen.

- Det er sku da sjovt.

- Især i den her verden, hvor vi ikke har så meget at grine af.

Seere tordner over DR-børneprogram: 'Hvor er det klamt'

Hvis jeg boede i byen

Sådan skriver Lene P. i en af de - hold fast - 468 kommentarer, der er skrevet på JV.dks Facebook-side om de diller-, pat- og tissekone-kager, der lige nu går som varmt brød i Esbjerg. Og Lene er - som opslagets 557 likes, grinende smileys og hjerter da også antyder - langt fra den eneste, der synes, kager med køns-navne er morsomme:

- Har aldrig fået en Lone tissekone kage.

- Den må jeg smage, skriver Lone K, og Anita R er også begejstret:

- Jeg havde fluks købt en af hver, hvis jeg boede i byen, skriver hun.

Tissekone Lone-kagen koster 25 kr.

John Dillermand-kage: Nok til 70 personer

Det tog overhånd - udsolgt kl. 13.00

Det er bagermester Lailas datter Camilla, der fik ideen til kønskagerne, og efter at have spurgt bageriets mere end 7000 følgere på Facebook om 'lov', gik de i gang med produktionen i weekenden:

- Det tog næsten overhånd.

- På Facebook havde vi flere 400 kommentarer og forudbestillingerne væltede ind. Søndag morgen havde vi omkring 80 bestillinger på dillermanden og 12 på Pia.

Det hele er så plat

- I løbet af dagen forsøgte vi at følge med salget i butikken, men klokken 13.00 måtte vi melde udsolgt, siger Laila til Jydskevestkysten, der også kan fortælle, at der blev lavet 170 kager med kønsorgan-navne i søndags. Og det bliver der også lavet i dag og de næste dage, fortæller Laila til nationen! i dag. En Diller John koster 49 kr og det gør Pia Plastikpat også, mens man kan få en Tissekone Lone for 35 kr og en Centimeter Peter for 9 kr.

Men stod det til Alice N, der også har givet sit besyv med på JV.s Facebook, skulle de dog hellere lade være med at bage flere:

- Det hele er blevet så plat efterhånden, skriver Alice, men hvad tænker du?