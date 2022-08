Lones gas-panik: Jeg drukner

- Jeg har som så mange andre boligejere/lejere, glædet mig til den længe lovede og tiltrængte 'varmecheck'.

- Men nej. Ingen penge til mig.

Alt er registreret korrekt

- Efter at have dobbelttjekket med skat og kommunen, er det igen bekræftet, at min indkomst holder sig langt fra max-grænsen, og at BBR er i tip top, hvad angår oplysning om brug af gas, som eneste varmekilde i mit hus.

- Derudover bor jeg alene, så der er kun min indkomst, at forholde sig til.

Du kan søge til januar

- Da jeg informerede Energistyrelsen om det, var det eneste svar var, at jeg kan prøve at søge om de lovede penge først i 2023

Annonce:

Sådan indleder Lone L. en mail til nationen! om den varmecheck, hun ikke fik - og de mange eksempler hun har læst om på folk, der har fået, selv om de ikke skulle have. Lone synes det er fint, at der bliver skrevet om de mange fejlagtige udbetalinger - men hun synes faktisk, det er vigtigere, at der nu kommer fokus på de folk, der burde have fået - men som ikke fik.

Ingen garanti for penge

Hendes mail - som hun håber ka' sætte fart i en debat om det rimelige i, at man først kan søge om varmecheck til januar - fortsætter nemlig således:

- Som jeg forstår det, er der nogen, der fejlagtigt har modtaget en varmecheck, samtidig med at andre som mig, må vente og selv søge om penge.

- Men selv når dette sker, er der ingen garanti for vores penge.

- Undskyld min harme og frustration…. men det her simpelthen ikke ok, skriver Lone.

Nyt IT, bekendtgørelse og sagsbehandlingsproces

Lone er ikke den eneste, der har kontaktet nationen! for at klage sin nød - og Energistyrelsen har derfor sendt denne forklaring til nationen! på, hvorfor de borgere, der burde have fået varmecheck, først kan søge til januar:

Sommerhus-Claus: Snydt for 6000 kr

Annonce:

- Den supplerende ansøgningsrunde kan først åbne 1. halvår af 2023, da der bl.a. er brug for ny IT-systemunderstøttelse, herunder ansøgningsportal, udstedelse af bekendtgørelse og etablering af ny sagsbehandlingsproces, skriver Energistyrelsen, men hvad tænker du?