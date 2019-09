Lorte-DSB: Giv mig mine penge tilbage

Opdateret med svar fra DSBs kommunikationeschef - se nedenfor

- Nu er der så blevet trukket 3 gange orangebillet, selvom jeg kun ville købe en.

- Hvor skal man henvende sig, hvis man vil have de to resterende refunderet?

Sådan skriver Emile H. i en af de ret så frustrerede kommentarer, der tikker ind på DSB's Facebook-profil om de billetkøb, der lige nu er problemer med via DSB-app'en.

- Hej :)

- Jeg skulle idag købe en orangebillet fra KBH til Aalborg.

Har betalt for to identiske billetter

- Grundet jeres systemfejl registerede den ikke mit køb, og jeg har nu betalt for to identiske billetter.

- Hvordan får jeg refunderet den ene, skriver en anden togpassager, Mathilde J., og Martin D. var så sur, at han i går skrev direkte til nationen!

- Ja, det er var i dag kl ca. 07.00

- Jeg købte en billet fra Køge nord til Ny Ellebjerg.

- Og så købte jeg en igen, fordi første gang meldte den fejl.

Stjal penge fra min konto

- Og da jeg opdagede, at den bare stjal penge fra min konto, stoppede jeg og købte SMS billet istedet..

- Lorte-DSB, skriver Martin, der vil have sine penge tilbage og har sendt dokumentation for de to billetkøb - og dokumentation for, at de ikke blev registreret - med til nationen!.

DSB: Vi beklager

nationen! har bedt DSB's pressekontor om svar på, hvad kunder, der kommer til at købe flere billetter, skal gøre for at få deres penge retur, og de har har sendt dette fine svar:

- DSB var i weekenden udsat for et DDOS-angreb, der påvirkede flere af vores salgskanaler og gik udover nogle af de kunder, der forsøgte at købe en billet.

- Det beklager vi over for de berørte kunder, det er irriterende for alle.

- For de kunder, der er havnet i samme situation som Mathilde, så meld det ind via formularen på https://www.dsb.dk/webformularer/netbutik/jeg-har-koebt-forkert-billet-eller-koebt-for-mange-billetter/

- Her er der folk klar til hurtigst muligt at ekspedere alle henvendelser. Når det er sagt, så forstår vi godt, at det er irriterende, vi havde – ligesom kunderne – gerne været fri for episoden, siger Niels-Otto Fisker, der er kommunikationschef i DSB, men hvad tænker du?