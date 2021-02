Lorte letbane: Busser resten af ugen

- Lorte letbane.

Sådan skriver Kristina S. i en af de frustrerede kommentarer, der bliver skrevet lige nu på Midttrafiks Facebook-profil, fordi den ret så nye letbane i Danmarks andenstørste by igen-igen-igen har driftsproblemer.

Luk den - den kører jo aldrig

Faktisk handler de seneste seks opslag på siden om de udfordringer det danske vintervejr er for letbanen. Og Kristina er langt fra den eneste, der savner sporvogne til tiden:

- Vi er pænt mange ude på Djursland, der hverken kan komme fra A-B eller B-A, når letbanen ikke kører, skriver Anne T. i en af de andre kommentarer, og Bent J er heller ikke tilfreds:

- Luk den letbane. Den kører jo aldrig.

Der er sporvogne i Rusland - de kører

Midttrafik måtte i morges meddele, at driften - på grund af frost på køreledningerne - blev indstillet på store dele af nettet. Og her til eftermiddag måtte man så meddele, at de rejsende kan se frem til bus-kørsel resten af ugen:

- ERSTATNINGSBUSSER SOM BACK UP FOR LETBANEN ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG, - - Onsdag, torsdag og fredag morgen er erstatningsbusserne på rute 88 klar på strækningen mellem Hornslet og Grenaa.

- Uanset hvordan driften er for Letbanen, kører rute 88 de første tre afgange ifølge køreplanen.

- Hvis der opstår driftsproblemer, fortsætter busserne selvfølgelig med at køre, skriver Midttrafik.

Skriv kun når den kører

På Facebook er der flere, der undrer sig over den uregelmæssige drift. Michael W skriver således:

- Alle andre steder i verden kører der sporvogn i store minus grader.

- I Rusland også ved -20 grader og mere. Det virker fint. Bare ikke i Danmark, skriver Michael W, og Martin H. har et forslag til Midttrafiks kommunikations-afdeling:

- Skriv da når den kører i stedet, skriver Martin, men hvad tænker du?