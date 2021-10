Lorte-pap: 3-årig var i livsfare

McDonalds har mærket kundernes raseri over de nye og klimavenlige pap-sugerør. Det har Arla også, og nu fortæller en far, at hans søn var ved at blive kvalt i et opløst sugerør, fordi han ikke drak sin milkshake hurtigt nok.

- Hej.

- De papsugerør kan være livsfarlige for børn.

- Min dreng på 3 fik tykket sugerøret af.

- Og fik det galt i halsen.

Børn bunder jo ikke altid

Sådan indleder Nicolaj M et brev til nationen! om de erstatninger for de gamle, miljøskadelige plastik sugerør, der ifølge et EU-direktiv er blevet ulovlige. Kunder hos hos burgergiganten McDonalds har klaget højlydt over dårlige oplevelser med pap-rørene, der bliver bløde og smuldrer – og kædens danske pressechef har meddelt, at man leder efter alternativer til pappet.

Sugerørs-ballade: Burgerdirektør er enig

Undrer mig de kan være godkendt

Det synes Nicolaj at Arla også skal gøre. Hans brev – som nationen! derfor har bedt Arla om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Som om der ikke er rigeligt med ting børn kan få galt i halsen. Og så producerer man sådan noget lort

- De sugerør bliver hurtigt bløde, hvis man ikke drikker det hele med det samme og det gør børn jo ikke altid.

- Jeg fik det hurtigt ud, så der skete ikke noget, men det undrer mig, at de sugerør kan være godkendt, skriver Nicolaj, og nationen! har bedt Arla svare på, om de har modtaget andre klager over rørene .. og fået meldinger om farlige situationer a la den faderen beskriver. Og om de evt ku’ overveje at advare kunderne mod at lade sugerøret sidde for længe, da de bliver bløde?

Arla: Vi har fået en del henvendelser

Og det vil Arla faktisk meget gerne svare på - for de er igang:

- Vi har skiftet plastiksugerørene ud med papsugerør i overensstemmelse med EU-direktivet om 'single-use plastik', der forbyder forskellige engangsartikler af plast.

- Vi har fået en del henvendelser fra forbrugere, som spørger ind til de nye sugerør, og vi har forståelse for, at ikke alle synes, at ændringerne er til det bedre.

- Derfor arbejder vi løbende sammen med vores leverandør på at udvikle papirsugerør, der giver så god en drikkeoplevelse som muligt.

Og vi vil også advare på milkshake-produktet

- Vi gør faktisk allerede opmærksom på de nye, blødere sugerør på vores emballager.

- På vores børnehenvendte produkter, som fx Matilde kakaomælk, skriver vi følgende på emballagen: 'OBS: Sugerør af papir opløses over tid. Nyd drikken umiddelbart efter åbning'.

- Denne formulering vil løbende komme på vores øvrige børnehenvendte produkter, herunder også Matilde Milkshake, skriver Arla Danmarks pressechef, men hvad siger du?