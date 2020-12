Lotteri-brøler: To vindere får hovedpræmie på 500.000

- Jeg deltog (i Ældre Sagens Julelotteri, red.) med det maksimale antal lodder - 32 stk.

- Og det der undrer mig er, at samtlige de udtrukne numre starter inden for intervallet 00-11. Optalt er der trukket 96 gevinstnumre (bortset fra de 5 på medlemsnumre).

Kun tre af mine numre var i vinderintervallet

- Af mine 32 numre er kun 3 numre inden for dette interval.

- Alle mine øvrige numre er startende inden for intervallet 12 -94, hvor ikke et eneste af de udtrukne numre befinder sig.

- Jeg er naturligvis klar over at lodtrækning beror på tilfældighed - og jeg havde ingen illusion om at vinde i lotteriet, men jeg finder det som sagt yderst påfaldende, at alle der har spillet med i lotteriet og har start numre fra 12-94 overhovedet ikke har et eneste udtrukket nummer??

Det virker statistisk usandsynligt

Sådan indledte et medlem af Ældre Sagen en mail til netop Ældre Sagen om de vindernumre i årets Julelotteri, der blev offentliggjort forleden. Medlemmet - der ønsker at være anonym - bad om et svar på, hvordan de numre var fundet, da han fandt det statistisk usandsynligt, at ikke et eneste vindernummer er trukket inden for intervallet 12-94 (muligvis helt til 99?). Hans brev fortsatte derfor således:

Påfaldende

- Statistisk udgør det ca. 88 % af startnumrene, hvorimod de gevinstgivende kun udgør ca. 12 %.

- Jeg er klar over, at det kun er solgte lodder der har indgået, men igen er det påfaldende at købte lodder indenfor dette interval skulle udgøre en så ekstrem andel, skrev medlemmet, der fik dette svar:

- Tak for din henvendelse og fordi du spiller med i JuleLotteriet og dermed støtter Ældre Sagen.

Ældre Sagen: Vi har foretaget en ekstra trækning

- Vi har de sidste dage arbejdet på højtryk, da vi blev bekendt med en teknisk fejl ved lodtrækningen, og vi har derfor valgt at foretage en ekstra trækning, da alle naturligvis skal have mulighed for at være med, skriver Ældre Sagen. Det svar er medlemmet ikke helt tilfreds med:

- Det her har betydet en ekstra udgift for foreningen på cirka 800.000!

- Og selvom fejlen nu søges genoprettet, har ikke alle, der har købt lodder deltaget i begge trækninger.

Det er urimeligt - giv os pengene retur

- Det er urimeligt - købet burde annulleres og pengene tilbageføres, skriver det anonyme medlem, der altså havde købt 32 af de mere end en million solgte lodder, men hvad siger du?