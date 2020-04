Lottes armbind: Bliv to meter væk

Lotte nyder sin daglige gåtur, men hun synes at nogle folk er dårlig til at holde afstand. Så nu vil gerne lancere 'hold-afstand'-armbinds-idéen.

- Jeg er selv i risikogruppe for cornasmitte pga en lungesygdom.

- Ligeledes har jeg en søn på 29 år som desværre ingen immunforsvar har.

- Vi er kun hjemme sammen med vores samlevere, så derfor nyder vi vores daglige gåture.

Det skal kunne ses fra alle sider

- Men men som tiden er gået oplever vi begge - især min søn som bor på Frederiksberg - at folk IKKE holder afstand.

Sådan indleder Lotte J et brev til nationen! om at være ekstra bange for at blive smittet med corona, og en ide om, at hun og andre, kan gå med et armbind, der viser 'hold afstand - jeg er er risikogruppen'.

I hundeverdenen har man et system, hvor man sætter en gul sløffe på sin hund, for at signalere, at den ikke er særlig glad for andre hunde. Og Lotte vil gerne høre, hvad du synes om, at de danske myndigheder/Sundhedsstyrelsen indfører samme mulighed for mennesker. Hendes brev - som du gerne må dele via Facebook, så det kommer bred ud - fortsætter derfor således:

Forhåbentlig får det folk til at holde afstand

- Min ide er armbånd til de udsatte her under corona-pandaminen.

- Så kan man jo gøre det synligt, at man er i risikogruppen, og på den måde forhåbentligt få folk til at holde afstand.

- Jeg tænker det skal være et armbind, som jo kan ses fra alle sider.

- Jeg har lige lavet et i blå, da Sundhedsstyrelsens info omkring Covid 19 også er blå - men er bestemt åben for andre forslag.

- Jeg kunne ønske, at det var noget myndighederne/sundhedsstyrelsen kunne lave og som folk i risikogruppen kunne hente eller få sendt fra egen læge.

- Bare en ide, skriver Lotte, men hvad siger du?