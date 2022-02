Louise slap for at føle sig dum

Er det en god idé at dele elever i 1. klasse op, efter hvor gode er til at arbejde selvstændigt? En mor mente nej og skrev til nationen! - nu vil Louise J gerne blande sig i debatten

- Det med opdeling er så fint.

- Jeg var et såkaldt 'rødt' barn i matematik, og jeg fik tydeligvis mere ud af, at de delte os op.

- Så slap vi for, at de, der kunne det hele, styrede timen, og man følte sig ikke dum.

- Vi var jo flere i klassen, der havde problemer med at forstå matematik.

Mor til 'rødt' barn slår alarm

De ikke så gode blev glemt

Sådan indleder Louise J et brev til nationen! om den skole I København, der skrev til forældrene i 1. a, at deres børn skulle deles op i rød, gul og grøn zone i nogle fag. En mor til en elev i klassen mente nemlig, at opdeling allerede i 1. klasse er et helt forkert signal at sende til elever. Hun mente, at elever i den rød zone ville miste modet og føle sig mindre værd.

Men det synes Louise - plus en del af dem, der har kommenteret elevzonerne på Ekstra Bladets Facebook-profil – er helt fordrejet. Louises brev fortsætter nemlig således:

- Vi var altså delt op i matematik, men blandet i tysk og engelsk. Og det var virkelig dårligt.

- I tysk blev vi, der ikke var gode, nærmest glemt, og i engelsk, hvor jeg var meget stærk, kunne jeg sove gennem timen.

Lad nu skolen gøre klassen bedre

- Og der var ingen, INGEN, der blev dømt eller drillet, fordi man ikke lige forstod alt,.

- Men det viste os, at 'hey jeg er ikke den eneste, der ikke lige forstår andengradsligninger, og at det er okay ikke at forstå alt.

- Lad nu for helvede bare skolen prøve og gøre et forsøg på at gøre klassen bedre. Det kunne jo være, at det faktisk virker, skriver Louise, men hvad tænker du?