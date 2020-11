Louises realistiske drømmejob: Deltids-pakker i webshop

- Kære Ekstra Blad og Danmark

- Jeg er 28 år gammel, og bor sammen med min mand, Christian på 30. Vi har en dejlig dreng.

Stille og rolig og borderline forstyrrelse

- Jeg er en stille, rolig person og meget genert person. Jeg har diagnosen Personligheds forstyrrelse af typen Borderline.

- På mine gode dage, har jeg overskud til ret mange ting, og har lyst til at være sammen med andre mennesker, hvorimod jeg på mine dårlige dage gemmer mig væk, og sover det meste af dagen.

- Der er bare det, at mange – også dem på jobcenteret - har svært ved at forstå, hvordan jeg har det.

På mine gode dage...

Sådan indleder Louise K, der bor i Thisted Kommune, et brev til nationen! om at have gode og dårlige dage. Og blive skidt behandlet af jobcenteret. For Louise føler slet ikke, at medarbejderne hjælper hende, og hun føler, at hun bliver sat i bås som vanskelig eller doven – og det er hun jo ikke.



Louise har sendt det her eksempel fra en af hendes journaler med.

nationen! har derfor sendt Louises brev til Thisted Kommune og spurgt, dem om de selv synes de er gode til at borgere som Louise. Og om de vil hjælpe hende med at arbejde, hun kan passe ’efter evne og dagsform’. Kommunens svar kan du se nedenfor – Louises brev fortsætter nemlig således:

Mange arbejdspladser er bygget op efter 'kasser'

- På mine gode dage, ville jeg ønske mig, at jeg havde haft et almindelig job i stedet for at være i aktivering fra jobcentret og blive udredt for hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan.

- Men sådan som Danmark er sat op i dag, ville jeg ikke kunne varetage et alm job, da mange arbejdspladser ikke er gearet til det. De er bygget for meget op efter kasser og tidsrammer som ’alle sagtens kan klare.

- Der er ikke plads til den enkelte person.



SFO-arbejde eller pakker i en webshop

- Hvis jeg kunne ’få’ hvad jeg ønskede mig, så var det et job indenfor SFO/ungdomsklub, hvor jeg føler mig tilpas, og det ville motivere mig mere til at stå op om morgenen og tage af sted på de dage, hvor jeg kan arbejde i de timer jeg nu kan holde til.

- Men skulle jeg tænke logisk, så ville jeg gerne være et sted, hvor man pakker pakker fra et web-firma.

- Her kunne jeg pakke – måske ikke lige haste-leveringer - og når jeg var færdig, så måske jeg kunne hjælpe, hvor der ellers var brug for det.

- Jeg ved så godt, at det ikke er alle dage, jeg ville kunne magte at tage afsted, og det ville også være forskelligt, hvor lang tid jeg ville kunne holde til, at være på arbejde.

Vil gerne tjene 15.000 og forsøge min familie

- Men hvor ville jeg ønske, jeg kunne få sådan et job, og at jeg kunne tjene ca. 15000.kr (gerne mere), så jeg kunne forsørge min familie, min mand og vores dejlige dreng, skriver Louise.

nationen! har sendt brevet til kommunen og bl.a. bedt dem svare på, hvordan de hjælper borgere, der ikke kan passe et normalt arbejde?

- Vi hjælper med at lægge planer, som tager udgangspunkt i det individ, borgeren er.

- Det betyder for eksempel, at hvis man er under 30, ikke har en uddannelse og ikke umiddelbart kan starte på en uddannelse, siger loven, at vi skal hjælpe borgeren hen imod at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

- Og er man over 30 så hjælper og rådgiver vi for at få afklaret, hvilke type af job man kan varetage, hvor lang tid etc.

- Vi tager altid udgangspunkt i, at vejen til det gode liv handler om at kunne forsøge sig selv - og hvis man eksempelvis er langt fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom, mangler forudsætninger for at påbegynde uddannelse eller andre forhold, så hjælper vi med et plan som trin for trin kan hjælpe borgeren med at komme i job eller uddannelse.

nationen! har også spurgt Thisted Kommune, hvor mange borgere der pt er på f.eks. småjob, med en begrænset arbejdstid og off ydelse ved siden af. Og dem er der faktisk mere end 100 af:

- Fra 1.1.2019 har der i alt været 130 småjobs.

- Et par eksempler fra Jobcentret, der bl.a. selv har haft en ansat i et småjob;

- Jobcenter; Hente mad på rådhuset - altså, hente de pakkede kasser på rådhuset, køre dem op på jobcenteret, løfte ind og pakke ud, afrydning efter møder, hente service på kontorer og opvask af det afhentede, levere mødeforplejning til mødelokalerne

- Elektrikervirksomhed: pakke bilerne, så de hver dag var opdateret med alt udstyr og værktøj osv, skriver Thisted Kommune.

Hvis du kan tilbyde Louise et job i Thisted-området, hvor hun kan arbejde ’efter evne og dagsform’, så skriv gerne på denne mail. Så sørger vi for, at Louise får din besked.