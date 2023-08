Lovlig cannabis i Tyskland: Latterligt

En legalisering af cannabis i Tyskland skaber vild debat. Sundhedsministeren mener nemlig, at voksne skal have lov til at have 20 gram

- Hvis Karl Lauterbach ikke snart kommer til fornuft, må kansler Olaf Scholz trække i nødbremsen.

- Den her latterlige legaliseringskurs skal stoppes.

Det har slået fejl

Sådan siger Klaus Holetschek, den tyske delstat Bayerns sundhedsminister, til avisen Bild om det udkast om lovlig canabis, hans kollega Karl Lauterbach - der er sundhedsminister for hele Tyskland - i dag fik vedtaget i regeringen. Et lovforslag, der skal vedtages senere i det tyske parlament, men som allerede nu skaber ond stemning.

Grønt lys fra EU: Nye cannabis-regler

I en netafstemning som 7500 Bild-læsere har deltaget i viser at forslaget deler tyskerne i to. Og især det konservative Bayern vil ikke have, at borgere over 18 år skal have lov til at besidde 25 gram cannabis. Og/eller dyrke tre hampeplanter.

Straf virker ikke

- Den cannabis-politik, vi tidligere har ført, er slået fejl.

Annonce:

- Antallet af overtrædelser af narkotikaloven er steget støt. Og vi ved, at vi ikke kommer længere med flere stramninger af straffeloven, sagde Lauterbach - der er socialdemokrat - i april. De Grønne, der også sidder i regering, ser frem til legaliseringen:

Retssystemet bruger for mange ressorurcer

- Det er noget vi - i De Grønne - har kæmpet for i lang tid.

- Vi mener ikke at retssystemet skal bruge så mange ressourcer og så mange penge og så mange medarbejdere på at bekæmpe noget, som egentlig ikke burde bekæmpes.

- Det (cannebis red) er et stof, der kan sammenlignes med at ryge cigaretter og drikke akohol, har Daniel Freund fra de Grønne nemlig udtalt tidligere.

Staten kan tjene milliarder

Et regnestykke fra Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) ved Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, viser, at det tyske skattevæsen kan se frem til at modtage 1,8 milliarder euro årligt gennem en cannabisafgift. Plus indtægter fra selskabs-skat og moms på i alt omkring 735 millioner euro.

Annonce:

En legalisering vil også - ifølge universitetet - kunne ses på Tysklands udgifter til arbejdsløshedsydelser, da man kan forvente at der vil blive skabt 27.000 job i cannabisindustrien. De forventede besparelser her løber op i 526 millioner euro - plus 280 millioner euro i lønmodtagerskat.

Og retssystemet kan spare milliarder

Og endelig kan det tyske politi og retsvæsen samlet spare 1,318 milliarder euro, da de jo fremover ikke skal bruge tid på at jagte cannabis-rygere og bagmænd, retsforfølge dem og spærre dem inde.