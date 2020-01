Ludo og højtlæsning: Timeløn i børnehaven forarger

- Det er dybt problematisk.

- Vi er som pædagoger bundet af en tavshedspligt og kan ikke diskutere børnene med de frivillige og skal også være tilstede hvis de taler med forældre. - Vi kan heller ikke agere frit sammen fordi vi skal passe på hvad vi siger når de er tilstede i institutionen.

- Hvis de laver mad skal vi sætte dem ind i hygiejne regler og bruge tid på det.

- Jeg siger nej tak.

- Minimumsnormeringer og ansæt det personale der er brug for.

Lav syværksted og spil spil - og få nul kroner i timen

Sådan skriver Thomas B i en af de mest populære af de 71 kommentarer, der er skrevet på Fyens.dks Facebook-profil om det 'jobopslag' Nyborg Kommune har lagt på nettet for en god uges tid siden.

Kommunens plan er nemlig at opgaver som at hjælpe til med madlavning, spille spil, lave puslespils-værksted, historieværksted (læsning/fortælling), træværksted, sy- og væveværksted og bistå til fødselsdage og arrangementer, fremover kan løftes af frivillige kræfter, der får 0 kr, (nul kroner) i timen.

Lugter af social dumping

Og Thomas er - som antallet af likes også indikerer - langtfra den eneste, der synes. at frivillig arbejdskraft i børnehaven er et skråplan:

- Det er vel lidt i kategori med social dumping.

- Og også problematisk hvis frivillige udfører arbejde, der normalt udføres af en med en faglig uddannelse.

- Så er det en udvanding af den faglige kvalitet, skriver Charlotte W, og Maria H. mener, at folk, der er i dag modtager en offentlig ydelse, og ikke kan finde almindelige arbejde, skulle have chancen før de frivillige:

Bed folk på dagpenge om at læse højt for børnene

- I stedet for, at de skal gå hjemme for dagpengene, kunne de holde sig beskæftiget og opbygge erfaring, de kunne bruge til fremtidige ansættelsessamtaler.

- Der er også større chance for, at en virksomhed vil ansætte en, der er i beskæftigelse, end en der har gået hjemme 1.5 år, skriver Maria H., mens Anne G synes ideen lyder rigtig fornuftig:

- En sød 'bedstemor', der bager boller og en 'bedstefar', der hamrer og banker.

- Det er lige hvad ungerne har brug for, skriver Anne, men hvad tænker du?