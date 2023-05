Luftlur: 500 kroner for én time

- Det bliver en dyr lur.

Sådan skriver Rasmus L. i en af de 39 kommentarer, der er skrevet på Finans.dks Facebook-profil om Air New Zealands nyeste påfund. Køjesenge, som selv passagerer på de billige pladser, kan få lov til at leje.

- Min første tanke: Hvad så hvis nogen snorker, skriver Lira B. i en anden kommentar, og Morten V. - der har fløjet SAS Business Class i 11 timer og Turkish Business Class i 14 timer - og ligget ned, er heller ikke begejstret:

- Jeg kan ikke rigtigt se, hvad jeg kan bruge fire timer på langs til, skriver Morten.

Air New Zealand siger selv i en pressemeddelelse, at prisen for køjen er på 400-600 newzealandske dollars for fire timer - noget der ligner cirka 500 kr. pr time. Og at de første Economy Skynest kabiner bliver lanceret på de ultra-lange flyvninger:

- I første omgang de populære ruter Auckland - New York og Auckland - Chicago.

- Nordamerika er det perfekte marked for Skynest, da de værdsætter komfort og søvn under langdistancerejser, skriver flyselskabet, men hvad siger du?