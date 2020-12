Lukker alle gymnasier: Nødvendigt

- Skoler burde have været lukket for længe siden.

- I er for langsomme.

Nødvendigt i situationen

Sådan skriver Carina H på den svenske avis Expressens Facebook-profil om den svenske regerings beslutning om at lukke alle gymnasieskoler på mandag - og først åbne igen efter juleferien d. 6. januar.

- Det her gør vi for at skabe en bremsende effekt på smittespredningen.

- Som situationen er nu, er det nødvendigt, siger statsminister Stefan Löfven ifølge avisen. I dag kunne de svenske sundhedsmyndigheder melde om 35 nye corona-relaterede dødsfald - og næsten 6500 nye tilfælde af smitte.

7007 svenskere døde med corona

I den svenske corona-statistik kan man læse om i alt 7007 dødsfald. Og Carina H er ikke den eneste, der synes at landets politiske ledelse har været for slappe:

- Hvorfor én måned?

Luk alt ned (undtagen købmanden og apoteket)

- Det ville være bedre med flere måneder, og så kan de sidde derhjemme og arbejde på distancen istedet for at gå i gymnasium, skriver Lotta P, f.ex. og Johan A - der har fået mere end 100 likes - er også klar til at lukke mere ned:

- Som sædvanligt tog det over en måned før der blev reageret.

- Luk også folkeskolerne, skriver Johan. Käthy L. er parat til at gå endnu længere:

- Luk alt ned (undtagen madbutikker + apotek) i 3 uger,skriver Käthy.

Pædagog: Lediges børn bør blive hjemme