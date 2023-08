Lukker butik: Kunderne var flabede

Hun gider ikke kunder, der - uden at rødme - tager billeder i hendes tøjbutik og smutter igen uden at lægge en krone. Så nu holder Inge i Ribe ophørsudsalg

'Ej hvor trist.'

'Kunne godt lide din ærlige måde at vejlede på i forhold til tøjvalg.'

'Held og lykke fremover.'

Butikschef føler sig pisset på: Folk prøver hos mig og så handler de i netbutik

Sådan skriver Lisbeth S. i en af de 64 kommentarer, der er skrevet på tøjbutikken Room by Inge i Ribes Facebook-profil. Ejeren - der ellers har en fornuftig forretning kørende - lukker nemlig, fordi der tilsyneladende er for mange af kunderne, der opfører sig på en måde, hun ikke bryder sig om:

- Jeg kan jo se, hvordan der over de senere år er kommet langt flere kunder, som ganske uden at rødme tager billeder af tøj og mærkesedler, hvorefter de går igen.

- Folks adfærd har ændret sig.

'Bruger jeg min tid rigtigt?'

- Der er kommet noget mere upersonligt over den måde, som kunderne besøger butikken på, hvor jeg bare må spørge mig selv, om det er den rigtige måde at bruge sin tid på, siger en ærlig Inge til det lokale medie Jydskevestkysten. Ophørsudsalget varer et par måneder, og Lisbeth er ikke den eneste, der ærgrer sig over, at Ribe nu mister sin ærlige tøjsælger:

'Har altid været fuldt ud tilfreds med din ærlighed og dygtige betjening,' skriver Jannie T. således, og Lone J. er på herrens mark:

'Øv Inge, det er jeg oprigtigt ked af at læse.'

'Du er mit valg ift. min påklædning,' skriver Lone