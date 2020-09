Lukketid i Lidl: P-hammer faldt efter ét minut

- Vi havde været til aftensmad hos vores søn, og på vej hjem i bilen kommer jeg i tanke om, at jeg mangler en dåse ananas, så jeg kan bage min populære kage.

- Vi skal nemlig have kaffegæster næste dag.

- Vi kører ind til Lidl, der stadig har åbent, og jeg køber min ananas, men da vi kommer ud til bilen, er der en p-bøde. Den er noteret i tidsrummet 22.01 - 22.04.

Den skal jeg nok tage mig af: Pyha

- Til orientering: butikken lukker kl. 22.

- Meget fortørnede henvendte vi os hos Lidl dagen efter og bad om hjælp til annullering af bøde, som vi syntes var meget urimelig.

- Vi talte med en mandlig medarbejder, der titulerede sig selv ’chef’. Han lyttede forstående og sagde, at den sag skulle han nok tage sig af, og at vi ikke skulle foretage os yderligere.

- Han modtog parkeringsnotaen, og vi gik derfor glade og lettede.

Men så kom der en rykker

Sådan indleder Annie B. et brev til nationen! om den i hendes og mandens øjne helt elendige behandling, de har fået hos Lidl. For bøden har – trods chefens besked – forfulgt dem i flere måneder, og det synes de ikke kan være rigtigt. Deres brev – som nationen! i sidste uge sendte til Lidl for at høre, hvad de tænker om en bøde udskrevet kl. 22.01-22.04, når man tænker på, at butikken lukker kl. 22.00? Og om de vil betale de ekstra gebyrer, Annie har fået, fordi hun har stolet på, at Lidl-chefen ville ’tage sig af’-bøden. Deres svar kan du læse nedenfor - Annies brev fortsætter nemlig således:

Den næste ville også gerne hjælp: Pyha

- Men godt en måned senere modtog vi så en ’reminder’ fra EuroPark.

- Vi henvendte os endnu en gang hos Lidl for at tale med den forstående chef, men desværre var han ikke på arbejde den dag

- I stedet talte med hans kollega, den fungerende chef, der gav os samme besked. Så endnu en gang gik vi lettede hjem fra Lidl.

- Men … nu 18.08.20 modtog vi så et endnu et brev fra EuroPark med anmodning om betaling af bøden plus gebyr på kr. 100.

- For tredje gang opsøgte vi Lidl, denne gang for at få en forklaring på, hvorfor vi nu havde modtaget en rykker fra Park, når to af Lidls chefer havde lovet at tage sig af sagen.

Men så sagde kundeservice nej

- Det var nu en tredje chef, der kunne meddele os, at ’det havde været oppe at vende hos Lidls kundeservice’. Og at der pludselig ingen hjælp var at hente.

- 3. sept. betalte vi så regningen dateret 18-08-2020, og samme dag afsendte Park endnu en rykker dateret 02-09-2020,

- Hvad er det for en måde at behandle kunderne på, skriver Annie, og nationen! har spurgt Lidl, hvad de tænker om en bøde udskrevet kl. 22.01-22.04, når deres butik lukker kl. 22 – og om Lidl - hvis de holder fast i, at dette er en sag mellem Europark og kunden – vil betale de ekstra gebyrer, Annie har fået, fordi hun har stolet på, at deres chefer ville ’tage sig af’ bøden?

Kundens omkostninger er refunderet

Og Lidl svarer, at de beklager forvirringen:

- Vi forsøger altid at løse problemer med vores kunder om parkeringsafgifter hurtigt og i god orden.

- Denne gang er det desværre kikset for os, fordi vores parkeringsplads ved den pågældende butik overgår til Europark kl. 22, når butikken lukker, da den ligger i et beboelsesområde med betalingsparkeringspladser.

- Vi har igennem hele forløbet haft de bedste intentioner, men det har taget for lang tid at behandle sagen.

- Men den er nu afsluttet, og kunden har fået omkostningerne refunderet.



- Vi beklager forvirringen, skriver Lidl med venlig hilsner, men hvad tænker du?