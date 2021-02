Lurede på altaner i timevis: Næsten ingen aktivitet

En ny rapport giver et indblik i, hvordan altaner bruges, og hvordan de forandrer og afspejler forandringer i livet i byen. Forskerne har studeret altaner og ejere i hovedstaden i timevis.

- Over hele linjen gælder en meget enslydende drøm for vores altaner.

- Det er en meget klar forestilling om en slags udendørs dagligstue.

- Virkeligheden er dog, at altanerne det meste af tiden ikke bliver brugt på den måde.

Nordhavn. Vesterbro og Nørrebro

Sådan siger antropolog og altan-aktivitetsforsker Marie Stender fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet til Politiken om resultaterne af feltundersøgelser i tre ejendomme i hovedstaden foretaget i august-september 2019 og juni-juli 2020.

Registreringerne er udført tre gange i hver case i tidsrummet kl. 17.00-21.00 på sommerdage med godt vejr. Efterfølgende er 28 beboere blevet interviewet om deres altaner - og i en 53 sider lang rapport beskriver forskerne, hvad de har set. Og på side 16 i rapporten kan man se, at det ikke var ret meget:

Side 16 i BUILD RAPPORT 2021:06, ALTANERS SOCIALE LIV. Screenshot

Mikro-aktivititet på gårdaltaner

I Nordhavn har forskerne kigget og konstateret, at der i gennemsnit ikke er nogen aktivitet på altanerne mod gaden på 50 procent af altanerne - og ingen aktivitet på 96 altanerne mod gården. De tilsvarende tal for Vesterbro-altaner var 71 og 82 - for altanerne på Nørrebro 81 og 83 procent-

I en rapportens konklusioner skriver forskerne, at nogle oplever at altaner 'invaderer og privatiserer de fælles rum', men andre oplever altanerne som en 'positiv tilføjelse til både gårdens fællesrum og til bybilledet'.

Og at altaner desuden med til at eksplicitere sociale forskelle blandt andet gennem deres indretning, men også idet altaner kan give en værdimæssig stigning i boligens økonomi:

Overboen stjæler lyset

- Det kan virke urimeligt for underboere, der ikke kan få altan, og hvor overboens altan kommer til at tage en stor del af deres lysindfald, skriver forskerne, men hvad tænker du?

Altan-krig: De andre har ikke nogen