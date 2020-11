Lurede på cafégæster i 1,5 time: Politiet kom aldrig

- Hej.

- Jeg ringede til politiet torsdag aften kl. cirka 22.30 og gjorde dem opmærksom på, at der var nogle mennesker (gæster), der opholdt sig i en café.

Det var efter 22.00

- Bemærk tidspunktet – det var altså efter kl 22, og grundet corona, skal cafeerne jo lukke på det tidspunkt.

- De sagde mange tak og meddelte, at de ville reagere på dette.

Sådan indleder AL et brev til nationen! om folkesundhed og samfundssind – og folk, der ikke følger reglerne. Han synes nemlig vi skal passe på hinanden, og at regler er til for for at bliver fulgt – og at dem der ikke følger reglerne, skal have en hilsen fra politiet. Men det sker ikke, som ALs brev viser – og det vil han gerne have fokus på.

Jeg stod og ventede udenfor

nationen! har derfor bedt Østjyllands politi svare på, hvad de synes om borgere, der anmelder brud på corona-reglerne, og hvorfor en borger – der har anmeldt en cafe for brud på coronaregler og får at vide, at de nok skal tage sig af det – oplever at de ikke dukker op (efter halvanden times ventetid). Og om hvor mange opkald de får - bare cirka - pr dag/pr uge om brud på corona-reglerne.

Deres svar kommer efter Als brev, som fortsætter således:

- Men da der var gået ca 1 time og 30 minutter gik de personer, der opholdt sig i caféen hjem.

- Jeg ved det, fordi jeg stod og ventede udenfor. Jeg ventede fra jeg havde ringet til politiet og til de gik hjem.

- Politiet kom altså aldrig.

Politiet skal passe på os allesammen

- Det samme skete i øvrigt tirsdag aften – samme cafe. Men da smed politiet bare røret på, selv om jeg fik bekræftet på coronahotline, at det ER politiet, der skal tage sig af brud på reglerne.

- Vi skal passe på hinanden – og politiet skal passe på os alle sammen

- Hvorfor ignorerer de så de her, skriver AL, og Østjyllands Politi har mandag svarer på nationens! spørgsmål. De skriver:

Politiet: Vi ankom 23.30 - der var lukket og slukket

- Vi kan bekræfte, at vi tirsdag den 10. november kl. 22.16 fik en henvendelse om, at en Café i Viby angiveligt fortsat holdt åbent, og at der sad 3-4 personer på stedet.

- Kl. 23.30 sendte vi en patrulje ud for at følge op på henvendelsen, og her kunne patruljen konstatere, at alt var lukket og slukket på stedet.

- Da vi modtager mange henvendelser fra borgerne, er vagtcentralen nødt til at prioritere opgaverne ud fra anmeldelsernes hastende karakter.

Vold/overfald og færdselsuheld haster

- På den baggrund kan der nogle gange gå noget tid, før vi har mulighed for at kigge forbi til ikke-hastende opgaver, modsat eksempelvis hastende politimæssige opgaver som igangværende indbrud, vold/overfald, færdselsuheld på motorvejen etc.

- Vi har et stort fokus på Covid19-reglerne og modtager i den forbindelse en del henvendelser fra borgere, som enten ønsker at anmelde et forhold eller ønsker afklaring på et spørgsmål.

Borgere ringer og vi kører 20-40 tilsyn pr dag

- Disse opgaver bliver prioriteret ud fra de afsatte ressourcer til opgaven.

- Vi har ikke tal på, hvor mange henvendelser, vi får på daglig/ugentlig basis, men vi kører et sted mellem 20 og 40 coronatilsyn om dagen – og en del af dem er også på baggrund af henvendelser fra borgerne.

- Herudover besvarer vi et stort antal henvendelser via telefonisk vejledning, skriver Østjyllands Politi, der også kan oplyse, at der vil blive taget kontakt til omhandlede cafè med henblik på sikring af, at reglerne for lukning bliver overholdt.

