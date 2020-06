Lussing til Sverige: Ikke velkomne

I går meddelte den finske regering, at svenskere ikke bare kan passere grænsen - og i dag siger Norge det samme. Medmindre man bor på Gotland. Er det synd for svenskerne?

- Som sædvanlig en klog beslutning af vore naboer.

- Sverige må passe sig selv,. når vi valgt at lytte til Tegnell og Löfven!!!

Fuld forståeligt

Sådan skriver Magnus L i en af de 427 kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Expressens Facebook-profil om at at Norge fortsætter grænselukningen til Sverige. Medmindre man altså bor på øen Gotland, der har et smittetryk, der minder om det norske.

Dermed er Sverige mere eller mindre isoleret, da svenskere heller ikke er velkomne i Danmark og Finland. Og Magnus er ikke den eneste, der godt kan forstå at nabo-landenes regeringer gør som de gør:

- Fuld forståeligt.

- Håber nu bare at smitten forsvinder, at alle holder afstand og er forsigtige, når de mæøder andre mennesker, skriver Marianne S, mens Aram A mener at Sverige skal svare igen, og lukke grænserne for danskere, svenskere og nordmænd:

Så må vi også lukke grænsen

- Det lader til at at vores naboer ikke vil være sammen med os.

- Så må det være på tide at Sverige lukker grænserne til deres lande også.

- Så kan alle leve deres eget liv, skriver Aram A,

Den svenske ​indenrigsminister Mikael Damberg kommenterede situationen sådan her fredag morgen i svenske TV4 News:

Det lange sigte

- Det her rejser nogle bekymringer i grænseområder, hvor man ikke helt forstår logikken.

- Det er områder med meget lav spredning af infektionen.

- Men det vigtigste perspektiv for mig er det lange sigte.

- Norden er den 11. største økonomi i verden.

- Og der er et stort potentiale for at vækste økonomisk efter denne pandemi, og det bør vi gøre sammen, siger ministeren, men hvad siger du?