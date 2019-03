Lyder som en mand: Mies stemme passer ikke til bryster og 'mis'

- Hej.

- Jeg har lige fået afvist en stemmeoperation på Rigshospitalet, med den begrundelse. at jeg ikke er en kvinde.

- Men jeg har en ’mis’, et par bryster, pigenavn og et lige cpr nr, og kroppen er fyldt med østrogen.

- Nu vil jeg lige nævne, at der sådan set skal rigtig meget til, før jeg føler mig diskrimineret, men det gør jeg sku nu.

Har betalt alt selv indtil nu

Sådan indleder automekaniker Mie et brev til nationen!, om den mur hun føler hun møder, når hun som transkønnet henvender sig til det danske sundhedssystem. Mie er nemlig født med en mandekrop, og nationen! har bedt Rigshospitalet kommentere Mies brev. Deres svar kan du se nedenfor, Mies brev fortsætter således:

- Indtil nu har jeg selv betalt alt, hvad jeg har fået lave om på min krop for at slippe for et tåbeligt system med utrolige lange ventetider.

- Men i dette tilfælde kan jeg ikke engang komme på ventelisten, fordi jeg ifølge Rigshospitalet ikke er en kvinde.

- Ifølge en super sød læge, der arbejder på Bispebjerg, er det endda en meget simpel operation, hvor man går ind og syer lidt af stemme læberne sammen, så man får en lys stemme.

Veninde med dyb stemme måtte godt få operation

- Jeg ved ikke hvad sådan en operation koster, men jeg har en veninde, der fik lavet sådan en operation for nogle år siden - uden problemer fordi hun er født som kvinde

- Ligestilling må gå begge veje, skriver Mie, og Rigshospitalet - som understreger at de ikke kan kommentere på konkrete patientsager - skriver, at de er kede af at høre, at du/Mie har haft en dårlig oplevelse.

3-4 stemmeoperationer på fem år

Hospitalet kan iøvrigt oplyse, at det ikke er umuligt at få sådan en operation, og at der i løbet af de seneste fem år er foretaget 3-4 stemmebåndsoperationer af transpersoner. Og at de – når de gør det - følger Sundhedsstyrelsens vejledning, der handler om, at borgerne i første omgang skal henvende sig til bopælskommunen mhp. en udredningssamtale til vurdering af tilbud om audiologopædisk specialundervisning til modificering af stemmen og talen. Og at det først er derefter, at operation kan komme på tale:

- Ved personer, der ved fødslen fik tildelt mandligt køn, kan der ved utilstrækkelig effekt af audiologopædisk specialundervisning henvises til oto-rhino-laryngologisk specialafdeling til vurdering mhp. Stemmebåndsplastik, hedder det bl.a. i vejledningen.

