Lykkepakke: Kylede bare maden ud

35 virksomheder har foreløbig tilmeldt sig anti-madspilds-app'en Too Good To Gos nyeste initiativ - datovarer til halv pris. Orkla smed f.ex. 152 tons mad, der ifølge dem selv smagte fint, ud sidste år pga datomærkning

- Der er en lang række af vores produkter, der er fine efter den dato (den påtrykte holdbarhedsdato red.).

- Hvis du tager et glas rødkål, så ser rødkålen måske lidt kedelig ud i stedet for at være lækker rødkålsfarvet, men den smager fint.

- Og der er intet problem i forhold til fødevaresikkerheden, selvom den er gået over dato.

Dagens tilbud: 'skraldespandsmad'

Lykkepakker

Sådan siger Trine Rubæk, fødevaregiganten Orklas chef for forretningsudvikling og bæredygtighed til Avisen Danmark om de 152 ton 'dato-mad', der blev ud sidste år. Og den nye ordning anti-madspilds-appen Too Good To Go nu indfører.

Planen er man tilmelder sig Lykkepakke-ordningen, der skal koste cirka 200 kr - men indeholde varer for 400 kroner, der har overskredet holdbarhedsdatoen, fået en skramme eller måske er pakket ind i emballage med gammelt logo. Og får den leveret:

Fandt 100 flasker Heinz i container: Alle er velkomne

Folk gider ikke hente selv

- Det er den model, som, vi har fundet ud af, virker bedst.

- Hvis vi gerne vil løse madspildsproblemet i producentleddet, så viste det sig at være for stor en besværlighed for forbrugeren at hente sine varer selv, som man kender fra vores lykkeposer, siger Too Good To Gos landechef Heidi Boye til FødevareWatch, men hvad siger du?