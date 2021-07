Lynlåsdrama i villatelt: Kostede 80.000 kr

- Hej.

- Vi købte et telt den 4/7 2014 til en pris af 78.251.

- Men som man kan se på videoen er lynlåsdøren defekt.

- Den har været i udu hele sidste sommer og nu igen den halve sommer – altså den som er gået.

Har ringet og ringet

Sådan indleder ægteparret Lykke og Knud J, fastliggere på en campingplads på Sjælland, et brev til nationen! om at eje et stort og dejligt (og ret bekosteligt) telt – og have problemer med at komme ud og ind af én af teltets tre døre.

Lykke og Knud har flere gange prøvet at få service til deres lynlås . forgæves - og nu hvor de er godt i gang med lynlås-bøvl-sæson to, synes de nationen! skal på banen. Deres mail – som nationen! har sendt til sælgeren Slagelse Campingcenter for at høre, hvad de tænker - fortsætter nemlig således:

Opgaven blev løst - jeg bukkede mig ned

- Vi har ringet og ringet for at få dem herop og reparere døren og vi har også sagt, at vi nok skal betale kørsel frem og tilbage, men det har ikke hjulpet skriver parret, og Torben fra Slagelse Campingcenter - der altså solgte teltet for syv år siden - kan bekræfte, at han har været i dialog med Lykke, men at han normalt ikke kører ud. Især ikke når teltet er syv år gammelt. Men - skriver Torben:

- Jeg kan oplyse, at jeg af egen fri vilje (og for at leve op til den service som vi rent faktisk yder) lige er kommet tilbage på pinden, efter at have været oppe og besøge dem og deres telt.

Og gav den lidt smørrelse

- Opgaven blev såmænd løst blot ved, at jeg bukkede mig ned og lynede lynlåsen op ...... hvorefter jeg gav den lidt smørelse.

- Det skal så siges at der så stod en meget flov og undskyldende mand, og kiggede på.

- Mit forslag til dem var, at de skulle vente et halvt til et helt år, med at få skiftet deres lynlås, da den nok sagens kan klare en sæson mere, hvis de blot lader være med at køre den de sidste 3 cm i bund, da de nederste 4 tænder på lynlåsen er trykket flade, skriver Torben, der synes det var et meget lille problem, der blev gjort et meget stort nummer ud af:

Håber deres dag blev reddet

- Nå, men jeg fik da brugt 3 timer af min sparsomme fritid.

- Jeg håber jeg har reddet deres dag, skriver Torben, og Lykke og Knud har bekræftet, at lynlåsen er fixet.