Lyssværd forsinket: Postnord beklager

De nye pakkeregler, der skal gøre det dyrere at købe billige varer fra lande uden for EU, giver Postnord problemer

- Der er kommet nye EU-regler og et nyt internationalt toldsystem pr. 1. juli, som desværre har haft lidt opstartsproblemer.

- Det har betydet, at toldbehandlingen har taget lidt længere tid, end normalt.

Sådan skriver Postnord fredag til nationen!

Min søn vil have sit lyssværd

Flere læsere har nemlig henvendt sig og klaget over lange sagsbehandlingstider i tolden. Thomas L.'s søn venter for eksempel på et lyssværd, der er købt i Kina. Og faren har for mere end to uger siden betalt det nye transportørgebyr plus moms - i alt 183 kroner, men venter stadig på sværdet.

Petrine M. har også betalt gebyr og moms for en pakke, der ankom til Danmark d. 7.7. Den indeholder en hæklenål, og hun venter også:

- Min pakke kom til Danmark 7/7, og jeg betalte i sidste uge.

- Så plejer pakken at blive frigivet indenfor få sekunder, men der sker intet.

- De svarer heller ikke på telefonen.

Skal man købe julegaverne nu?

- Jeg ringede også sidste fredag, hvor jeg holdt ud i knap tre timer uden svar

- Tænker, at jeg næppe er den eneste, så måske det er en historie værd - med en opfordring til at bestille sine julegaver asap, hvis de skal nå frem i år, skriver Petrine, men Postnord skriver til nationen!, at de regner med at have styr på pakkerne i næste uge:

Postnord: Vi regner med næste uge

- Langt de fleste kunder (har) fået deres fakturaer og pakker til tiden, og vi regner med at være helt med igen i starten af næste uge.

- Vi beklager mange gange, for de forsinkelser det har givet, oplyser Postnords presseafdeling i dag, men hvad kan du oplyse?

De regler, der giver lidt bøvl hos Postnord trådte i kraft d. 1. juli. Det er EU-regler, der skal gøre det dyrere at købe de meget billige varer fra lande uden for EU. Og noget tyder på de virker.

