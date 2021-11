Lyver når mor ringer

Unge marginaliserede multietniske mænd og deres færden på gaderne i Københavns Nørrebro er temaet i en ny bog, der viser hvordan følelsen af fremmedgørelse og manglende anerkendelse fra det dominerende samfund driver de unge mænd ud i et parallelt gadeliv; et liv med stoffer, kriminalitet og vold.

- Kulturen på gaden står typisk i modsætning til den, der hersker i de unges hjem. F.eks. giver kriminalitet status på gaden, det gør den ikke derhjemme.

- De unges opførsel på gaden vil udløse stærk fordømmelse hjemme hos forældrene, hvor værdierne på det her område er meget lig mainstreamsamfundet.

- Det er traumatisk for forældrene, hvis børnene ender som kriminelle, og samtidig fører det til ringeagt i forældrenes netværk.

Muskelbundt advarer: Din mor betaler

Ryger joints - men siger de spiller fodbold

Sådan siger dr.scient.soc Hakan Kalkan, der har brugt ni år på at hænge ud med gadedrenge på Nørrebro - og siden skrevet en doktorafhandling om de unge og nu også en bog om sine observationer - til Politiken.

Hakan siger også, at de unge lyver, når deres forældre f.ex. ringer for at høre, hvad de laver. For selv om de står og ryger joints med vennerne, så svarer de at de spiller fodbold. Forældrene ved ifølge sociologen heller ikke, hvad dyrt mærkevare-tøj og sko koster. Og at den uvidenhed betyder, at de ikke stiller spørgsmål om fe.x tyverier eller kriminalitet.

Tror ikke forældrene er helt så uvidende

Men i kommentar-feltet på Politiken.dk og avisens Facebook-profil er der flere, der undrer sig:

- Det er altså ikke HELT troværdigt, og flugter i øvrigt heller ikke med anden forskning, at forældrene over en bred kam er uvidende om værdien af tøj, sko, smykker og coupé BMWer, skriver Toke C f.ex., og Morten R er enig:

- Det kan altså være vanskeligt at tro på, at der er så vandtætte skotter mellem de unges- og forældrenes viden, om hvad der foregår på gaden.

- De unge bliver jo pågrebet før eller siden, og så træder systemet og SSP ind og forældrene orienteres.

Mangler relevante fællesskaber - og forældre-engagement

- Og alt andet lige, så er der jo også masser af studier af social arv, som dokumenterer at kriminel adfærd går i arv.



- (På) den måde det fremstilles her i artiklen, der går forældrene jo rundt med en uskyldig glorie af uvidenhed, skriver Morten. Piet R.s kommentar - der har fået hele 159 likes - nævner også forældrene:

- De største årsager til utilpassede unge, der går og laver ballade er fattigdom og social mistrivsel, ofte grundet en mangel på relevante fællesskaber, samt forældres manglende engagement, skriver Piet.

Din rejse slutter med døden.. det er din mor der tager bøden

I sidste uge modtog nationen! et digt om netop forældre til de unge, der bruger mere tid på gaden end på at lave lektier og hjælpe mor med at bære indkøbsposerne. Det er Behtash, der har digtet, og hans budskab til de unge er: Tænk på, om du gør dine forældre stolt.