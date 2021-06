Må droppe rengøring: Lønnen er for lav

Hvis ikke Randers Kommune får ansøgninger fra folk, der vil arbejde i ældreplejen, kan det blive nødvendigt at droppe rengøringen hos de 'godt kørende'

- Nu gør vi en ekstra indsats, og så må vi se, om ikke enderne kan komme til at hænge sammen.

- Kan de ikke det, kan vi i første omgang prøve at se på, om nogle medarbejdere kan rykke deres ferie.

- Og i alleryderste konsekvens - og jeg vil gerne understrege, at der er vi slet ikke endnu - så kan vi måske se på at droppe rengøringen for de borgere, der har rengøringshjælp hver 14. dag.

Hæv lønnen

Sådan siger Lene Jensen, omsorgschef i Randers, til Randers Amtsavis, om de problemer, hun har lige nu med med at skaffe ferieafløsere til hjemmeplejen. Aktuelt mangler kommunen mindst 20 medarbejdere, og omsorgschefen tænker, at dem med 14-dages rengøring er 'rimeligt godt kørende selv'. Men på Amtavisens Facebook-profil er der adskillige, der synes kommunen burde gøre noget helt andet.

Sæt podernes løn ned

- De må hæve lønnen for at gøre det mere attraktivt, skriver Martin M. således i en kommentar, og den er Lone S. med på:

- Lønnen kontra det stress og pres og alt, hvad der følger med, så skal man være noget presset for at snuppe det som sommerjob.

- Kender det selv, skriver Lone.

Erik M. er også inde på det med lønnen - men han synes ikke, kommunen skal hæve den løn, de giver, han synes, staten skal sætte lønnen ned til de mange tusinder, der arbejde med covid-tests.

Ikke mange kan tilbyde den løn

- Sæt lønnen ned for poderne, den er alt for høj, skriver Erik M., og det problem har Helle J. også konstateret:

- Der er desværre ikke mange arbejdspladser, der kan tilbyde den løn, som man får som poder.

- Derfor er det svært at rekruttere afløsere, skriver hun.

Timelønninger på 150-180 kr. er almindelige på teststederne, og timelønninger på 131 kr. er almindelige i kommunerne.