Må udsætte: Fiasko for Ørsted

Energigiganten Ørsted havde en plan om at udfase kul i år, men den plan er gået komplet i vasken. Faktisk bruger selskabet nu mere kul end for to år siden

- Det går stik imod vores ambition, og det er et tilbageslag.

- Det lægger vi ikke skjul på.

Det tager noget tid

- Vores ambition er jo at løse energikriser ved at udbygge vedvarende energi, men det tager altså noget tid.

- I mellemperioden har vi været nødt til at bruge kul.

Så vi brænder mere kul af

Sådan lyder det fra energigiganten Ørsteds direktør for kraftvarmeværker, Ole Thomsen, til Børsen om de 950.000 tons kul, der blev brændt af i 2022. En stigning på hele 18 procent.

Danmark bruger en del kul - og der er tidspunkter, hvor kul er den energikilde, der levere mest el til danskerne. Screenshot fra Energinet.

Sort 2022 - sort 2023

Og noget tyder på, at Ørsted - der ellers havde en målsætning om helt at udfase det klimaskadelige kul i år - kommer til at fortsætte med at bruge store mængder kul. Importen af træpiller, flis eller skovaffald, der under navnet biomasse normalt bliver importeret fra Rusland, ernemlig bremset, kraftvarmedirektørens forventninger til de næste 12 måneder, er derfor ifølge mediet Energiwatch, at vi kommer til at bruge ligeså meget kul i år som sidste år.

England og Tyskland åbner kulminer

I december måtte den britiske regering - for første gang i 30 år - give tilladelse til åbning af en ny kulmine. Minen, som ligger i byen Woodhouse i det nordvestlige England - får en størrelse på 23 hektar, kommer ifølge nyhedsbureauet Reuters til at koste 1,5 milliard kroner at etablere.

Planer om at udvide en kulmine har fået tusinder til at protestere og aktionere i Lützerath. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Og i de 50 år, den forventes at være i drift, skal der arbejde 500 mand i alt. De 400 af dem skal være rigtige minearbejdere, der skal være under jorden. I Tyskland er der også kulplaner, bla. i byen Lützerath, hvor klimaaktivister protesterer mod åbningen af en ny kulmine, men hvad siger du?

