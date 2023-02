Månedsløn på 10 dage: Flere gør det

- De er vist en postgang for sent ude.

- Sundhedssektoren er helt i knæ. Som rigtig meget andet.

- Velfærd er der ikke meget af, hverken inden for ældreområdet, børn eller handicappede.

- Et tamt pressemøde, og en kedelig regering, som ikke lytter på andre end dem selv.

S og V i kovending: Rokker ved garanti

Gør det interessant

Sådan skriver Mai-Britt R. i en af de mest populære (22 likes) af de 250 kommentarer, regeringens pressemøde om en akutplan til sundhedsvæsenet har fået på TV2 Nyhedernes Facebook-profil. En plan, der bla. betyder, at behandlingsgarantien forlænges fra 30 til 60 dage og afsætter penge til overarbejdsbetaling til sygeplejerskerne.

Poul-Martin N. er heller ikke tilfreds med regerings indsats:

- Hvad med at gøre det interessant at arbejde i Danmark - så alle de som arbejder i sundhedsvæsenet i bla Norge vil komme hjem og arbejde, skriver han og sjovt nok har TV Midtvest i dag et interview med en sygeplejerske, der er ved flygte fra et stresset sygeplejerskeliv på den milliarddyre supersygehus i Gødstrup.

Ti dages arbejde i Norge giver dansk månedsløn

Hun vil til Norge, hvor man kan tjene en dansk sygeplejerske-månedsløn på 10 dage:

- Jeg føler, de får lidt mere et frirum, fordi der er en anden arbejdstilgang deroppe og nogle bedre arbejdsforhold på specialafdelingerne, siger sygeplejersken til Tvmidtvest.

Sidste år gav Helsedirektoratet i Norge autorisationer til 619 danske sygeplejesker. Det er en voldsom stigning i forhold til 2021, hvor 416 danske sygeplejersker blev godkendt - og næsten en fordobling i forhold til 2020, hvor 361 danske sygeplejersker fik norske papirer.

Minus 5000

Der mangler 5000 sygeplejersker i Danmark siger Dansk Sygeplejeråd, der peger på at højere løn i Danmark - og bedre arbejdsvilkår/normeringer - kan lokke de flygtende sygeplejersker tilbage, men hvad tror du?