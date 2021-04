Månedsløn på 30.000 kr: Ærgerlig situation

- Hvor ærgerligt.....

- Det må da ellers være fedt at vide, at man er én af de få specialister, der udfører så smukt et stykke arbejde.

Leder efter to eller tre: Vi har rigtig travlt

Sådan skriver Elsebeth S i en af de 26 kommentarer, der er skrevet på TV Midtvests Facebook-profil om at unge mennesker stort set ikke ikke gider uddanne sig som tækkere.

Tækkere lægger stråtag, og branchen har - ligesom resten af byggeruet - ret så travlt. Men ifølge TV-stationen har Ulfborg Tækkefirma søgt efter lærlinge på alle de unges kanaler - Instagram, Snapchat, Facebook, praktikhjemmesider og alle mulige andre steder - men forgæves:

- Vi har rigtig, rigtig travlt.

- Vi er faktisk booket resten af året.

Kunne måske være noget for Markus

- Så jeg vil jo helst, at jeg kunne finde to eller tre, der kunne hjælpe, siger tækkemester Henrik fra firmaet til TV Midtvest, og måske har omtalen allerede hjulpet. På stationens Facebook er der nemlig flere, der skriver kommentarer i den her stil:

- Det var måske noget, skriver Lotte B til Jonas B.

- Var det ikke lige noget for dig, skriver Brian H. til Frede B.

- Det kunne måske være noget for Markus, skriver Marie R. til Ulla N.

30-32.000 pr måned i løn

nationen! har i dag talt med Tækkelaget, der bekræfter, at problemet med at skaffe lærlinge fylder en del - og oplyser at en færdiguddannet tækker tjener 30.000-32.000 pr måned. Der er 64 firmaer, der lægger ståtag i Danmark.