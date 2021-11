Måtte spæne ud af Lidl

Lidl beklager nu, at de ikke var mere fleksible, da en kunde i Vordingborg bad om at låne toilettet d. 19. oktober.

- -Jeg handler/handlede meget i Lidl.

- Og d. 19. oktober om formiddagen spurgte jeg høfligt personalet i Vordingborg om jeg måtte låne deres toilet.

Den mest latterlige besked

- Jeg får nogle piller for en hudsygdom, som gør at jeg skal på toilettet ret tit

- Men nej, jeg fik den mest latterlige besked om, at de måtte ikke låne deres toilet ud pga corona.

Sådan indleder L et brev til nationen! om den ydmygende oplevelse hun havde for snart to uger siden – en oplevelse hun gerne vil undgå at andre får.

Men faktisk var næste besked endnu mere latterlige

For mens L (nationen! kender hendes fulde navn) spænede ud af forretningen på jagt efter et offentligt toilet, tænkte hun, at argumentet for afvisningen ikke lød ’rigtig’. Hendes brev – som nationen! har bedt Lidls hovedkontor om at svare på – fortsætter nemlig således:

- Da jeg kom hjem ringede jeg til Lidl´s hovedkontor for at spørge om det kunne være rigtigt, at få sådan et svar fra Vordingborg´s Lidl.

- Og svaret fra hovedkontoret var endnu mere latterligt, for nu fik jeg at vide, at de ikke låner toiletter ud til kunder, fordi Fødevarestyrelsen - hvis de kom på kontrol - ville give dem en stor bøde.

Han griner nok endnu

- Derefter ringede jeg til Fødevarestyrelsen, og forklarede det jeg nu havde hørt fra Lidl – og det kunne de slet ikke genkende.

- Faktisk tror jeg gutten fra Fødevarestyrelsen griner endnu.

- Så vil jeg bare slutte med at sige til Lidl i Vordingborg…. sæt Jer ind i reglerne, før i udtaler jer, skiver L, og Lidl har læst brevet brevet og sendt dette svar:

Lidl: Toiletterne er ikke offentlige, men .....

- Toiletterne i butikkerne er forbeholdt medarbejdere og er ikke offentligt tilgængelige.

- Hvis der er særlige tilfælde, hvor børn eller syge/svage kunder har behov for at låne toiletterne, tilstræber vi altid at være fleksible og tilbyde kunderne, at de kan låne toilettet.

Vi var ikke fleksible nok - det beklager vi

- Under Corona har der været skærpede regler, for at passe på både kunder og personale. Det kan derfor være svært for vores medarbejdere at vurdere.

- I denne sag har vi ikke været fleksible nok – og det beklager vi naturligvis. Vi tilstræber, at en lignende situation ikke opstår i fremtiden, skriver Lidl, men hvad tænker du?