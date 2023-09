Mændenes Ikea: Jubel på Falster

- Det bliver såååå fedt.

Sådan skriver Tina J. i en af de 195 kommentarer, der er skrevet på Lolland-Falsters Folketidendes Facebook-profil om at Biltema, der i folkemunde er blevet kaldt 'mændenes Ikea', åbner lidt uden for Nykøbing Falster d. 2. december.

Julegaver skat

- Yay, så skal der nok snart shoppes, skriver Kimie, og Melissa sender den her afsted til Michael:

- Så skal der købes julegaver skat, skriver Melissa.

Raser mod ny IKEA: Hvad med os?

Skisme rart: Slipper for Næstved

Butikken bliver den 17. Biltema i Danmark, og flere glæder sig over, at de nu slipper for turen til Sjælland:

- Det bliver dejligt med en Biltema tæt på, skriver Jesper H. således og Anja K. jubler:

- Blir' skisme rart man ikke skal til Næstved,skriver hun.

Annonce:

Speeddating med jobcenteret

Biltema oplyser at de på nuværende tidspunkt har modtaget over 250 ansøgninger - og man ikke er er mål med medarbejdere endnu. Derfor arrangerer de to jobspeeddatinger i samarbejde med Jobcenter Guldborgsund.

Den første i morgen den 14. september kl. 9-13 i Nykøbing F Hallen, Nørre Boulevard 4 A. Den næste - der særligt har sigte på unge og deltidsinteresserede - foregår torsdag den 5. oktober kl. 13-17 samme sted, men hvad siger du?



