’Mærkelig' tuneser i dansk fængsel: Send mig hjem

- Min bror kom til Europa for ti år siden med sin kone. De kom til Tyskland.

- Her havde han et helt almindeligt liv med arbejde som bla. flyttemand og tolk, og han havde familie, venner og så videre.

- Men de sidste tre-fire år begyndte han at være mærkelig, syg eller hvad ved jeg.

- I januar sidste år kom han så på besøg hos mig i Danmark. Han var i en forfærdelig tilstand psykisk og fysisk ... og i oktober måned blev han anholdt.

Samiras bror har siddet fængslet siden oktober for at overtræde udlændingeloven.

- Han blev idømt en måneds fængsel på grund af overtrædelse af udlændingeloven.

- Men en måneds fængsel i oktober måned er nu blevet til tre måneder, og han sidder der stadigvæk.

De mener, han skal til Tyskland - vi synes, Tunesien er bedre

Sådan indleder Samira G et brev til Ekstra Bladet om den mystiske situation, hendes bror er havnet i. For hun – og han – forstår ikke, hvorfor de danske myndigheder ikke vil lade ham gå, så han kan rejse hjem. nationen! har derfor spurgt Rigspolitiet, hvorfor de ikke vil lade ham rejse til Tunesien - så de kan slippe for udgifterne og besværet - deres svar kan du se nedenfor. Samiras brev fortsætter således:

- De danske myndigheder mener, at han skal til Tyskland, og vi synes, at han skal til Tunesien. Og vi vil betale for, at han kommer hjem.

- Og det er ikke, fordi Tunesien er den bedste løsning, men det er bedre end Tyskland, hvor han blev syg.

- Det vigtigste er, at han kommer i behandling og ud af det fængsel.

- Ellebæk er jo normalt forbeholdt dem, som ikke vil rejse ud af landet, og det er tydeligvis ikke tilfældet med min bror.

- Så hvorfor Ellebæk, til en skizofren person med psykose og PTSD (med fængselslæge-attest).

Min familie og jeg vil tage ansvaret for ham i Tunesien

- Vi er ved at tabe et menneske, og han skal ikke komme i klemme, fordi Dublin-forordningen (der regulerer, hvilke EU-lande, der skal behandle de enkelte asylsager red.) siger, han skal til Tyskland , når jeg og familien vil tage ansvar for ham.

- Min familie og jeg vil tage ansvar for hans behandling i hjemlandet Tunesien og redde, hvad der er tilbage af ham.

Far til venstre, Samira til højre og broren i midten

- Han vil ikke søge asyl her, og han vil heller ikke til Tyskland, han vil rejse til hjemlandet, skriver Samira, der havde håbet, at hendes brev kunne have fået de danske myndigheder til at se lyset. Men sådan gik det ikke helt:

En udsendelse tager den tid, den tager

- Rigspolitiet kan generelt oplyse, at udsendelsesarbejdet er en myndighedsforpligtelse for politiet, og politiet søger i alle udsendelses-sager at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for effektuering af en udsendelse.

- Sagsbehandlingstiden i udsendelses-sager varierer fra sag til sag, afhængig af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag.

- For så vidt angår spørgsmålet om udsendelsesmulighederne i den konkrete sag, skal Rigspolitiet for at kunne adressere dette bruge udlændingens underskrift, hvormed pågældende bekræfter, at De må få adgang til oplysninger i hans sag, skriver Rigspolitiet, der også tilbyder at modtage underskriften pr. mail. Men Samiras bror er ikke i en situationen, hvor han kan sende mails, så hvad tænker du?



