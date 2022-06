Mahmut til tandlæge: Sådan gør man ikke i Tyrkiet

- Hej.

- Jeg hedder Mahmut og sidste uge fik jeg tandpine, og lavede en aftale med en klinik.

- Men jeg kom ikke - og dagen efter fik jeg en regning i min e-boks fra klinikken på 280 kr.

Hvorfor? Jeg kender ikke reglerne

Sådan skiver Mahmut A til nationen! om at få en regning for en ydelse, man ikke har modtaget. Og om at være ny borger i Danmark. For Mahmut mener ikke, at man skal betale for noget man ikke har fået, og derfor vil han ikke betale for ’udeblivelse’, som der står på regningen. Hans brev – som nationen! har bedt tandlægen.dk om at svare på – fortsætter nemlig således:

- Jeg ringede straks til klinikken for at høre hvorfor de ville have penge, og de svarede, at jeg skulle betale, fordi jeg ikke havde aflyst.

- Men, sagde jeg, jeg er ny i Danmark og kender ikke reglerne, så jeg vil ikke betale.

- Så truede de med at hive mig i retten.

Men i Tyrkiet får man ikke regninger

- I Tyrkiet får vi altså ikke regninger for at blive væk, og hvis man ikke kommer, så venter de bare et par minutter og tager den næste patient, skriver Mahmut, der dog overvejer at betale de 280 kr til den i hans øjne ’forkælede’ og ’priviligerede’ tandlæge, for at slippe for en tur i retten.

Der mangler tandlæger - især i udkantsdanmark

nationen! har spurgt tandlægen.dk, hvorfor de kræver betaling for udeblivelse. Og hvorfor de ikke forklarer reglerne, når nye patienter bestiller tid hos dem. Og de har sendt dette svar meget grundige svar:

- Det forholder sig desværre sådan, at vi i Danmark har en stor mangel på behandlere i tandlægebranchen, det gælder særligt tandlæger men også tandplejere.

- Det er særlig udtalt i ’udkantsdanmark’, ligesom vi bl.a. også ser det med praktiserende læger. Det resulterer mange steder i landet i lange ventelister (nogle steder flere måneder) for at kunne få en tid ved tandlægen.

Så det er ret problematisk

- Derfor er det ret problematisk, når nogle patienter gentagende gange melder afbud for sent eller helt udebliver fra deres aftalte tid. Det fratager ganske enkelt andre patienter på de lange ventelister muligheden for behandling.

- Som konsekvens heraf har nogle klinikker valgt at indføre udeblivelseshonorar som er en del af tandlægeoverenskomsten. Det har de gjort i håb om, at patienter som gentagende gange melder afbud for sent eller helt udebliver forstår alvoren af problematikken, når det har en konsekvens for dem selv, altså at de bliver ramt på pengepungen.

Vi prøver at nedbringe ventelisten

- tandlægen.dk Nykøbing Falster gør hele tiden hvad de kan for at sikre, at de kan tilbyde alle patienter en tid og nedbringe ventelisterne.

- Derfor har de indført udeblivelseshonorar.

- Men de har valgt en tilgang hvor de kun opkræver udeblivelseshonorar hvis en patient melder afbud for sent gentagende gange, hvilket også har været tilfældet for Mahmut.

- Han har nemlig meldt for sent afbud en gang før, hvor han ikke blev faktureret. Ved denne udeblivelse (som han ikke blev faktureret for) blev han forklaret reglerne, og modtog desuden et aftalekort hvor det står påtrykt at aflysninger skal ske to dage før aftalte tid (det står også forklaret på klinikkens hjemmeside.

Og det står også på aftalekortet

- Klinikken har altså ladet Mahmut slippe for et udeblivelseshonorar første gang han aflyste for sent, selvom de er i deres gode ret til at opkræve dette honorar ifølge tandlægeoverenskomsten

- Og informeret ham om reglerne for afbud/udeblivelse, som også står skrevet på det aftalekort, han har fået udleveret

- Og forklaret ham reglerne igen da han rakte henvendelse til klinikken efter modtagelse af udeblivelseshonoraret

- Vi må derfor sige, at om end vi godt forstår, at Mahmut er ærgerlig over at modtage et udeblivelseshonorar, så kan man ikke just kalde tandlægen.dk Nykøbing Falster ”forkælede”, sådan som Mahmut gør, når de blot prøver at sikre, at de patienter der vil, også kan få en tid.

Vi har ikke truet med retten - men med inkasso

- De har gjort hvad de kunne for at forklare Mahmut hvordan det fungerer, og sågar givet ham en ekstra chance (ladet ham slippe første gang han meldte afbud for sent).

- Og vi vil gerne understrege at Mahmut aldrig har fået at vide at han vil blive kaldt i retten.

- Klinikken har oplyst ham at regningen vil ryge til inkasso, hvis han ikke betaler. Denne misforståelse tror jeg bunder i at kommunikationen er foregået på engelsk, skriver tandlægen.dk, men hvad siger du?