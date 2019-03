Maluts nye ejer: Ærgrer vi os - ja

Vi har verdens dejligste hund, men har et liv i helvede lige nu. Vores budskab til andre er derfor: Lad være, pas på, undersøg for alt, skriver Susanne, der købte en hund med parasit

- Vi forelskede os i en Malamut fra Tjekkiet med alle papirer i orden, men den havde så Giardia - en parasit fra helvede.

- Indtil videre har vi regninger hos dyrlægen for ca. 6000 kr., som hun så venligt har sagt, hun kan vente med at få til den første.

- Vi har også brugt ca. 1500 kr på desinfektionsmidler, og har måtte brænde alt hvad der brændes kan. Og alt skal koges og desinficeres hver dag.

Verdens dejligste hund

Sådan indleder Susanne M et brev til nationen! om den ærgerlige situation hun og familien er havnet i. Og selv om hun godt ved, at de fleste vil ryste på hovedet og sige, at det er hendes egen skyld, så vil hun gerne advare andre hundekøbere, så de kan undgå bøvlet og udgifterne. hendes brev - som du altså gerne må dele til alle hundeejere i danmark - fortsætter derfor således:

- Vi har 20 hunde (se nogle af dem nedenfor) og er i gang med at opbygge en kennel og ja, seriøse hundemennesker begår fejl og det gjorde vi også.

- Ærgrer vi os JA.

- Vi har verdens dejligste hund, men har et liv i helvede lige nu.

Mange vil sige vi skulle have tænkt os bedre om

- Vores budskab til andre er derfor:

- Lad være, pas på, undersøg for alt.

- Vi har virkelig dummet os.

- Jeg ved mange vil sige, at vi burde have tænkt os bedre om, men mig og vores børn ville bare give far en god fødselsdagsgave.

- Ja, den gave var så knap så god, skriver Susanne, men hvad siger du?