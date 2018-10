Mange slags mandfolk: Prins Nikolais korte militær-karriere skaber debat

- Typisk dansk ungdom at droppe ud.

- Han kan møde på jobcenteret mandag morgen, så kan han sidde på sjasen.

- Nårh nej far og mor skal nok betale.

Tøsedreng eller mandfolk

Sådan skriver Morten V i en af de populære (12 likes) kommentarer meddelelsen fra kongehuset om at prins Nikolai forlader militæret efter 2 måneder har fået på TV2 Nyhedernes Facebook:

Og Morten er ikke den eneste, der synes at signalet fra den royale ungersvend er uheldigt:

- Tøsedreng , skriver Torben H samme sted (24 likes), mens Joan har høstet 19 likes for sin noget mere forstående reaktion:

- Han har taget ansvar for sin fremtid og ændret noget personligt.

- Uuuh forfærdeligt vi må hellere mene noget, skriver Joan.

Masser skifter retning

På EkstraBladets Facebook-profil er der også bred accept af Nikolais beslutning:

- Masse af mennesker skifter uddannelses retning, så det er der intet underligt i....

- Vi andre er bare så heldige at vi ikke udstilles offentligt hver gang vi foretager os noget , skriver Lone, der har høstet 117 likes, og Hanne B synes Nikolai med sin beslutning har vist at han er et mandfolk:

Jeg gad sgu heller ikke militæret

- Der er mange måder at være et mandfolk på.

- Herunder at træffe sine egne valg - måske endda imod forældrenes ønske og vel vidende, at der sidder nogle sure, gamle mænd derude, der mener, at han nu er et pjok.

- Han er vel bare blevet klogere. Jeg gad sgu heller ikke militæret, skriver Hanne.